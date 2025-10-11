Topo

Esporte

Coach se coloca como 'ponto de apoio' a Wallace Yan após multa do Flamengo

Cleiton Carvalho (esq.) e Wallace Yan (dir.): jovem do Flamengo contratou trabalho de coach mental - Arquivo pessoal
Cleiton Carvalho (esq.) e Wallace Yan (dir.): jovem do Flamengo contratou trabalho de coach mental Imagem: Arquivo pessoal
Alexandre Araújo e Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

11/10/2025 05h30

Multado pelo Flamengo após ser expulso com 11 minutos em campo na derrota para o Bahia, Wallace Yan iniciou um trabalho com o coach Cleiton Carvalho. O profissional se propõe a ajudar o jovem em aspectos mentais e se coloca como um "ponto de apoio" ao meia-atacante.

Ficou conhecido por trabalho com Luiz Henrique

Cleiton Carvalho ficou conhecido por seu trabalho com Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo e que está no Zenit (RUS). A parceria começou em junho do ano passado, e o jogador terminou a temporada como o grande destaque nos títulos da Libertadores e do Brasileiro pelo Alvinegro. Este ano, iniciou o serviço justamente com seu substituto no Glorioso, o também atacante Artur.

Eu costumo dizer que entrego minha vida para o atleta 24 horas. Continuo com o Luiz Henrique e hoje converso com ele de maneira online, procuro ter um feedback para saber como foi o dia e como andam as metas. A mesma coisa vai ser feita com o Wallace, sendo que vou estar mais próximo dele no dia a dia. Serei um ponto de apoio
Cleiton Carvalho, ao UOL

Relacionadas

'Não foi por falta de aviso', diz ex-Flamengo e seleção sobre Wallace Yan

Ao tribunal da Conmebol, Bruno Henrique se desculpa e explica gesto obsceno

Liga tentou fazer Flamengo 'pular o muro', mas clube está 'preso' à Libra

Cleiton não tem formação em Psicologia. Ele é um ex-militar da Marinha e se especializou em serviços de mentoria desde 2016. O coach se coloca como uma pessoa que desenvolve objetivos, disciplina e profissionalismo para os atletas. Também costuma orientá-los nos cuidados fora do clube, indicando profissionais de outros segmentos para trabalhos em casa.

O coach diz que não tem sofrido resistência dos clubes. Ele também afirma que sabe seus limites.

Não, nunca tive. Até porque meu trabalho é pra somar, não para dividir, não ocupo o espaço de ninguém. Alguns psicólogos esportivos conversaram comigo, sentem confiança no meu trabalho e sabem até onde eu posso ir. Se o atleta precisar de um psicólogo, eu serei o primeiro a indicar
Cleiton Carvalho, ao UOL

Ex-Fla: 'Não adianta mentor, pai de santo, padre se ele não conseguir entender'

O ex-lateral esquerdo Gilberto, com passagem pelo Flamengo e que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, demonstrou não se surpreender com o momento turbulento pelo qual passa Wallace Yan.

Gilberto trabalhou como coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) das categorias de base do Flamengo por quatro anos. Neste período, conheceu Wallace Yan de perto, ainda bem novo.

Segundo o ex-lateral, o meia-atacante sempre teve dificuldade em absorver os conselhos. Ele ainda afirmou que já havia conversado com o jogador algumas vezes sobre a questão comportamental antes do jovem de 20 anos ser promovido ao profissional.

Não adianta nada ele contratar um mentor, um pai de santo, um padre, o que seja, se ele não entender o que está sendo passado para ele. É um jogador que tem muito talento, isso sempre foi falado a ele, e essa questão comportamental sempre foi falada também. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o Super-Homem, acha que isso não vai interferir na vida dele, mas é um bom menino, um menino com um coração enorme. Acho que agora ele viu que realmente a coisa é diferente do que eu acho que pensava. Ele está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para tentar ajudá-lo nesse quesito mental
Gilberto, durante evento beneficente "Partida do Coração", no Maracanã

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

São Paulo tem menos de 20% de chances de garantir vaga na Copa Libertadores

Matheus Cunha vê goleada como padrão de excelência e elogia comprometimento do Brasil

Destaque da base vive expectativa de estrear pelo Palmeiras contra o Juventude

Amor mútuo! Retorno de Charles Do Bronx ao Brasil vira trunfo por retomada no UFC

Corinthians volta atrás e decide não assinar contrato com empresa de logística; entenda

Zé Rafael se firma no Santos, mas ainda vê potencial para evolução após cirurgia

'Sportswashing': Como o futebol feminino se beneficiou na Arábia Saudita

Base da CBF vive crise com vexame no Mundial sub-20 e erros de planejamento

UFC Rio ao vivo: que horas começa e onde assistir Charles do Bronx x Mateusz Gamrot

Brasileiro de remo tem barco com paralímpicos pela 1ª vez: 'Somos capazes'

Coach se coloca como 'ponto de apoio' a Wallace Yan após multa do Flamengo