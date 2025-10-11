Charles Do Bronx promete "separar os homens dos meninos" contra Gamrot no UFC Rio

O último encontro entre Charles Oliveira e Mateusz Gamrot antes da luta principal do UFC Rio pegou fogo. Frente a frente na pesagem cerimonial do evento, realizada na noite da última sexta-feira (10), o brasileiro e o polonês protagonizaram uma encarada para lá de tensa. Momentos após o 'tête-à-tête', ainda adrenalizado, 'Do Bronx' prometeu separar "os homens dos meninos" no combate que lidera o card na 'Cidade Maravilhosa'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate narrou um pouco de como foi estar frente a frente com Gamrot no palco. Apesar da animosidade de ambos, Do Bronx frisou que em nenhum momento ele ou o polonês sequer cogitaram ultrapassar os limites antes do confronto, ressaltando o profissionalismo de ambos.

"Meu pai sempre falou: 'Separa o homem dos meninos'. Lógico, a equipe que está ali quer segurar. Mas eu falei: 'Não, são dois profissionais'. Só quero olhar nos olhos dele. Ele também, a mesma coisa. Estou pronto, nasci para isso. A minha estrela vai brilhar mais uma vez", garantiu Charles.

Retorno em outro patamar

A luta de Charles no UFC Rio também marca sua primeira experiência no país desde que ele se tornou uma verdadeira estrela global do MMA. Em seus combates anteriores em solo nacional, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' ainda não havia se consagrado campeão do Ultimate. Agora em outro patamar esportivo e, sobretudo, de fama, Do Bronx sentirá o carinho e o clima do público local em outra intensidade.

