Charles do Bronx finaliza Gamrot no segundo round e volta a brilhar no UFC Rio

A energia do público brasileiro tomou conta da Farmasi Arena na noite deste sábado, e Charles "do Bronx" Oliveira voltou a brilhar. O ex-campeão dos leves voltou a vencer no UFC ao finalizar o polonês Mateusz Gamrot com um mata-leão ainda no segundo round, arrancando aplausos e gritos de "o campeão voltou" das mais de 14 mil pessoas presentes no evento no Rio de Janeiro.

Charles entrou ao som de um louvor, agradeceu o apoio das arquibancadas e caminhou firme rumo ao octógono. No primeiro assalto, o brasileiro já ameaçava com tentativas de submissão no chão, enquanto controlava o rival com pressão constante.

No segundo round, a luta ganhou ritmo mais intenso. Charles acertou uma sequência de golpes, levou Gamrot para o chão e rapidamente dominou as costas. A finalização veio em seguida, com o mata-leão que garantiu a 21ª vitória por essa via em sua carreira ? ampliando o recorde absoluto de finalizações no UFC.

A vitória também marca a reabilitação de Charles Oliveira após o revés para Ilia Topuria, em março, e recoloca o brasileiro no radar da elite dos leves.

Outras lutas da noite no UFC Rio

A noite também teve outros motivos de celebração para o Brasil. No co-evento principal, Deiveson Figueiredo superou o norte-americano Montel Jackson por decisão dividida e voltou ao caminho das vitórias na divisão dos galos.

Entre os destaques do card, Vitor Petrino manteve o bom momento ao nocautear Thomas Petersen no terceiro round, e Bia Mesquita teve estreia impecável no Ultimate ao finalizar Irina Alekseeva na segunda parcial.

O UFC Rio, porém, não foi perfeito para os atletas da casa. Vicente Luque, Jhonata Diniz e Ricardo Ramos acabaram derrotados em suas lutas, encerrando o card principal com saldo misto para o Brasil. Ainda assim, o brilho de Charles do Bronx ofuscou qualquer tropeço: a lenda está de volta, mais confiante do que nunca, e novamente cercada pelos braços do seu povo.