Bruno Rodrigues volta a marcar após 2 anos: 'Ganhando meu espaço'

O Palmeiras vai vencendo o Juventude, no Allianz Parque, e se isolando na liderança do Brasileirão. O autor do segundo gol, Bruno Rodrigues, não marcava há quase dois anos e gerou comoção ao ir às redes.

Bruno sofreu duas lesões gravíssimas desde que chegou ao Palmeiras, perdendo quase toda a temporada de 2024 no DM. Antes de marcar contra o Juventude, o último tento havia sido ainda pelo cruzeiro, em novembro de 2023, no empate em 2x2 com o Vasco, no Brasileirão.

Após o gol contra o Juventude, o atacante beijou os dois joelhos, justamente os locais das lesões graves que teve. Em seguida, dezenas de jogadores do Palmeiras, incluindo o goleiro Weverton e vários atletas do banco de reservas, correram para abraçar o camisa 11.

"Muita resiliência, muito foco, muito trabalho. Agradeço todo mundo do clube. A todos que confiaram em mim, à minha esposa, que esteve comigo nesses dois anos muito difíceis para mim", disse Bruno ao Premiere, na saída para o intervalo.

"Mas já passou, agora é focar, consegui fazer um bom primeiro tempo. Tudo o que eu queria era fazer o gol. (...) Aos poucos vou ganhando meu espaço", completou.