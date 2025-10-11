Topo

Esporte

Bruno Rodrigues volta a marcar após 2 anos: 'Ganhando meu espaço'

Bruno Rodrigues comemora gol do Palmeiras contra o Juventude, pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Bruno Rodrigues comemora gol do Palmeiras contra o Juventude, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

João Kerr

Colaboração com o UOL

11/10/2025 20h12

O Palmeiras vai vencendo o Juventude, no Allianz Parque, e se isolando na liderança do Brasileirão. O autor do segundo gol, Bruno Rodrigues, não marcava há quase dois anos e gerou comoção ao ir às redes.

Bruno sofreu duas lesões gravíssimas desde que chegou ao Palmeiras, perdendo quase toda a temporada de 2024 no DM. Antes de marcar contra o Juventude, o último tento havia sido ainda pelo cruzeiro, em novembro de 2023, no empate em 2x2 com o Vasco, no Brasileirão.

Relacionadas

Cristiano perde pênalti, mas Portugal vence Irlanda com gol nos acréscimos

Zanotti faz 3, Corinthians vence Boca e vai à semi da Libertadores Feminina

Haaland perde 2 pênaltis, mas se redime com 3 gols, e Noruega goleia Israel

Após o gol contra o Juventude, o atacante beijou os dois joelhos, justamente os locais das lesões graves que teve. Em seguida, dezenas de jogadores do Palmeiras, incluindo o goleiro Weverton e vários atletas do banco de reservas, correram para abraçar o camisa 11.

"Muita resiliência, muito foco, muito trabalho. Agradeço todo mundo do clube. A todos que confiaram em mim, à minha esposa, que esteve comigo nesses dois anos muito difíceis para mim", disse Bruno ao Premiere, na saída para o intervalo.

"Mas já passou, agora é focar, consegui fazer um bom primeiro tempo. Tudo o que eu queria era fazer o gol. (...) Aos poucos vou ganhando meu espaço", completou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

XV de Piracicaba vence Primavera e conquista o tri da Copa Paulista diante de 14 mil torcedores

Bruno Rodrigues volta a marcar após 2 anos: 'Ganhando meu espaço'

XV de Piracicaba bate Primavera com gol nos acréscimos e ganha tri da Copa Paulista

Cuiabá x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Novorizontino x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Criciúma x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vila Nova x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Holanda x Finlândia pelas eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Aos 15 anos, Naná Silva vence chilena e disputará primeira final de simples

Ponte Preta avança à final e elimina Guarani; Náutico, Londrina e São Bernardo sobem à Série B

UFC Rio: Vitor Petrino apaga Thomas Petersen e vence a segunda seguida nos pesados