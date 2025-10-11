Bruno Rodrigues faz gol após superar lesões no Palmeiras e desabafa: "Sei o que sofri"

Bruno Rodrigues aproveitou os desfalques no Palmeiras e ganhou chance como titular da equipe de Abel Ferreira. O camisa 11 desencantou após lidar com duas lesões no joelho e anotou um gol na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude. O jogador desabafou sobre sua situação e agradeceu ao apoio que teve no período de quase dois anos longe dos gramados.

Bruno Rodrigues revela dúvida da comissão técnica

O Palmeiras entrou em campo com quase um time inteiro de desfalques. Dez jogadores, entre suspensos, lesionados e convocados, foram baixas para Abel Ferreira. O treinador teve a semana para quebrar a cabeça e montar um time para encarar o Juventude.

"Hoje eles estavam em dúvida de me colocar ou não, mas graças a Deus eu consegui, fisicamente, me sentir bem e me sair bem com o gol. Isso é o mais importante. Eu só busco jogar futebol, treinar dia após dia para conseguir meu espaço e é isso que eu faço. Tinha a cautela de todo mundo do clube, tiveram a paciência comigo", disse.

Beijo nos joelhos e celebração com todo elenco

Bruno Rodrigues foi autor do segundo gol do Palmeiras. Após balançar as redes, ele foi muito festejado por todo o elenco e celebrado pela torcida no estádio. Na comemoração, Bruno beijou seus dois joelhos. Também ganhou um abraço de Abel Ferreira.

"Já estava pensando em fazer (a comemoração). Sei muito bem o que eu sofri com meus dois joelhos. Uma lesão que atleta nenhum quer sentir, mas estamos no futebol para isso. Então só veio isso na minha cabeça, era meu joelho, minha filha e minha esposa. Ela estava do meu lado toda hora, sabe muito bem que eu passei. E graças a Deus consegui fazer o gol", celebrou Bruno Rodrigues.

"O elenco foi fundamental para mim porque dia após dia estava todo mundo ali, sabia o que eu que eu estava passando, eles sabem que não é fácil. Nem gosto de lembrar aqui porque o que passou, passou, mas é muito difícil, um atleta sentir o joelho assim, ficar mais de dois anos sem jogar futebol e eu vinha de uma sequência muito boa. O Palmeiras apostou em mim, mas tudo tem seu tempo. Se Deus quiser, agora, vai dar tudo certo", declarou.

As lesões de Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras como reforço para 2024. Naquela temporada, disputou apenas dois jogos, somente um como titular. Neste último sofreu uma lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia que o deixou fora dos compromissos por cerca de quatro meses.

Quando estava perto de voltar, lesionou-se de forma mais grave em um jogo-treino: rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia em maio de 2024 e só voltou a atuar em setembro deste ano. Agora, ele soma três jogos e um gol em 2025.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na liderança, com 58 pontos e fica a três de distância do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)