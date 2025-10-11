Brune Henrique tem julgamento de recurso adiado e enfrenta o Botafogo

Na tarde de sexta-feira, o Flamengo recebeu oficialmente a confirmação de que o julgamento do recurso de Bruno Henrique foi adiado para os últimos dias de outubro. Assim, ele fica à disposição para o clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira.

Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por forçar o recebimento de um cartão amarelo em um jogo contra o Santos em 2023. Ele vinha atuando sob efeito de liminar e o caso seria julgado ao longo dos últimos dias.

Com Bruno Henrique, o Flamengo segue se preparando para o clássico contra o Botafogo, importante para o Rubro-Negro na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O time divide a ponta com o Palmeiras, ambos com 55 pontos, mas os paulistas levam vantagem nos critérios de desempate.

Desfalques e retorno

Para o duelo contra o Botafogo, o Flamengo perdeu o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan, suspensos por serem expulsos contra o Bahia. O zagueiro Léo Pereira, que cumpriu suspensão no mesmo jogo, fica à disposição.

Agenda do Flamengo

Próximos jogos

Jogo: Botafogo x Flamengo

Botafogo x Flamengo Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

(quarta-feira) | 19h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Estádio Nilton Santos