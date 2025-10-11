Topo

Ciclista pentacampeão olímpico revela: 'Cheirei cocaína na minha medalha'

Bradley Wiggins, ex-ciclista britânico - Zac Goodwin - PA Images/PA Images via Getty Images
Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 11h19

Pentacampeão olímpico, o ciclista britânico Bradley Wiggins relatou o vício em cocaína na autobiografia que irá lançar no dia 23 de outubro deste ano.

O que aconteceu

Wiggins revelou que cheirou cocaína diretamente de uma medalha conquistada nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Naquele ano, além do ouro olímpico em casa, ele venceu o Tour da França.

Um dos meus grandes momentos foi Londres-2012, e lá estava eu, dentro de um guarda-roupa, cheirando cocaína (da minha medalha de ouro), zombando da minha conquista, odiando-a pelo que eu acreditava que ela me trouxe. Foi o equivalente a cagar no túmulo de alguém, e naquele momento, eu estava cagando no meu próprio. A medalha de ouro, o Tour da França... Tudo isso estava morto para mim. A pessoa que eu tinha sido em Paris e Londres também estava morta para mim. Bradley Wiggins, em trecho da autobiografia divulgada pelo jornal The Times

O britânico tem oito medalhas olímpicas: cinco ouros, uma prata e dois bronzes. Todas elas foram conquistadas entre as Olimpíadas de Sydney-2000 e Rio-2016.

Em 2013, Bradley Wiggins recebeu o título de "Sir", concedido diretamente pela então Rainha Elizabeth II. Ele ganhou a nomenclatura pelos seus feitos no esporte.

Wiggins encerrou sua trajetória no esporte após as Olimpíadas do Rio, em 2016, com mais um ouro. O vício ganhou ainda mais força desde o término da carreira.

O ex-ciclista está em tratamento há cerca de um ano. Ele revelou o vício em cocaína há cinco meses.

