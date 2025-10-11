Autor de gol do XV de Piracicaba nos acréscimos festeja título: "Sensação indescritível"

Autor do gol do título do XV de Piracicaba na Copa Paulista, neste sábado, o zagueiro Almir Luan se emocionou com o tri do Nhô Quim. O jogador, que entrou no segundo tempo da decisão no Barão da Serra Negra, falou sobre o tento marcado nos acréscimos e festejou a conquista.

"É uma sensação indescritível estar vivendo isso aqui no Barão. Faz tempo que o XV não comemora esse título dentro da sua casa. Fico feliz e é só comemorar agora", disse Almir em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Foco na Série D?

Campeão, o XV de Piracicaba ganhou, além do troféu, a possibilidade de escolher entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil em 2026. Visando um calendário mais encorpado na próxima temporada, o clube disputará a Quarta Divisão.

Almir, no entanto, ainda não pensa na liga nacional. Ainda eufórico pelo título, o atleta de 23 anos evitou falar sobre o torneio, mas garantiu que o XV irá "entrar com tudo", finalizou.

Quando começa a Série D?

Com um novo formato, a Série D está prevista para ter início no dia 5 de abril do ano que vem. Antes disso, entretanto, o time de Piracicaba tem outro compromisso pela frente: a Série A2 do Paulista.