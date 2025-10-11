Autor de gol da Argentina, Lo Celso dedica vitória a Miguel Ángel Russo

Em amistoso realizado em Miami, a Argentina bateu a Venezuela por 1 a 0 nesta sexta-feira, com um gol de Giovani Lo Celso ainda no primeiro tempo. Na comemoração, o meio-campista dedicou seu tento a Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors falecido na última quarta-feira.

? #AmistosoInternacional ?? Giovani Lo Celso: "Estoy muy feliz por volver a marcar y vestir esta camiseta, que es lo más lindo". pic.twitter.com/5l6DmzuX7N ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 11, 2025

Após marcar diante dos venezuelanos, Lo Celso fez um "M" com as mãos, em alusão a Miguel. Depois da vitória ser confirmada para a Argentina, o jogador falou mais sobre a homenagem ao treinador, vítima de um câncer de próstata descoberto em 2017.

"Nossos últimos dias foram muito emocionantes por causa do falecimento de Miguel. Isso afetou todo mundo do futebol argentino, porque ele deixou um legado muito grande por todos os clubes por onde passou. Ele foi uma pessoa muito querida. Como disse seu filho: "não há melhor forma de representá-lo do que em campo de futebol". Por isso, quero dedicar o triunfo e o gol a ele e a toda sua família", disse Lo Celso.

Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Outras homenagens

Além do gol marcado por Lo Celso, outras homenagens foram feitas para Miguel Ángel Russo no jogo entre Argentina e Venezuela. Antes do jogo começar, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do ex-treinador. Durante a última semana, muitos clubes do futebol argentino se pronunciaram e prestaram solidariedade à família de Miguel Russo.

Miguel Ángel Russo foi um dos técnicos mais marcantes da história do Boca Juniors. O técnico levou o time à conquista da Copa Libertadores 2007, diante do Grêmio. Além do próprio Boca, na Argentina, Miguel também comandou Racing, Colón, San Lorenzo e Atlético Los Antes.