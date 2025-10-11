Topo

Assistir Portugal x Irlanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Cristiano Ronaldo (esq.) festeja o gol de Portugal contra a Hungria Imagem: ATTILA KISBENEDEK/AFP
Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 14h15

Portugal e Irlanda entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Portugal lidera seu grupo nas Eliminatórias com 100% de aproveitamento e quer manter o embalo. Na rodada passada, a equipe comandada por Roberto Martínez venceu a Hungria por 3 a 2, com mais uma boa atuação de Cristiano Ronaldo.

Do outro lado, a Irlanda tenta reagir após um início difícil na competição. Os irlandeses somaram apenas um ponto até aqui e vêm de derrota por 2 a 1 para a Armênia no último confronto.

Portugal x Irlanda -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: José Alvalade, em Lisboa
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

