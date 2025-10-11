Topo

Esporte

Assistir Ponte Preta x Guarani ao vivo pela Série C: veja onde vai passar o jogo

Danrlei e Emerson Barbosa disputam a bola em Ponte Preta x Guarani, jogo do Paulistão - Rodrigo Corsi/Ag Paulistão
Danrlei e Emerson Barbosa disputam a bola em Ponte Preta x Guarani, jogo do Paulistão Imagem: Rodrigo Corsi/Ag Paulistão
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 15h30

Ponte Preta e Guarani entram em campo hoje (11), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pelo SportyNet (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ponte Preta e Guarani levam rivalidade para a Série C; como estão os times?

Neymar critica arbitragem em post com polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Ancelotti convoca para testes sem a sombra Neymar e na expectativa por Vini

A Ponte já conquistou o acesso à Série B do ano que vem e quer vencer para se garantir na final da Série C e, de quebra, atrapalhar o rival na busca pelo acesso. O Guarani é o vice-líder e depende apenas de si para garantir o acesso. Se vencer, o Bugre não precisa olhar para o resultado da partida entre Brusque e Náutico.

A Macaca venceu os três primeiros compromissos no quadrangular final, mas não conquista os três pontos há dois duelos. Na rodada passada, a Ponte Preta perdeu para o Busque por 2 a 1.

Do outro lado, o Guarani tem duas vitórias nesta fase e também não vence há dois jogos. Na rodada passada, o Bugre empatou em casa com o Náutico em 1 a 1.

Ponte Preta x Guarani -- Série C do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de outubro, às 17h (de Brasília)
  • Local: Moisés Lucarelli, em Campinas
  • Transmissão: SportyNet (YouTube) e DAZN (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Piqué comenta ida de Neymar ao PSG e minimiza colega não ter Bola de Ouro: 'É mais que isso'

Horário da luta de Do Bronxs x Gamrot no UFC Rio: Veja onde assistir card principal

Polícia usa gás lacrimogêneo em meio a protestos por jogo entre Noruega e Israel pelas eliminatórias da Copa

Palmeiras: Leila amplia frota de companhia aérea e visa outros clubes

Brune Henrique tem julgamento de recurso adiado e enfrenta o Botafogo

Vasco desperta interesse pela contratação de Luciano, do São Paulo

São Paulo faz coletivo contra sub-20, e Crespo aproveita para observar garotos

Assistir Ponte Preta x Guarani ao vivo pela Série C: veja onde vai passar o jogo

São Paulo avança às quartas de final dos Paulistas sub-15 e sub-17; saiba mais

Noruegueses protestam por Palestina em jogo com Israel: 'Deixem as crianças viverem'

Com três gols de Haaland, Noruega goleia Israel e encaminha vaga na Copa do Mundo