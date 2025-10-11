Assistir Ponte Preta x Guarani ao vivo pela Série C: veja onde vai passar o jogo
Ponte Preta e Guarani entram em campo hoje (11), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pelo SportyNet (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Ponte já conquistou o acesso à Série B do ano que vem e quer vencer para se garantir na final da Série C e, de quebra, atrapalhar o rival na busca pelo acesso. O Guarani é o vice-líder e depende apenas de si para garantir o acesso. Se vencer, o Bugre não precisa olhar para o resultado da partida entre Brusque e Náutico.
A Macaca venceu os três primeiros compromissos no quadrangular final, mas não conquista os três pontos há dois duelos. Na rodada passada, a Ponte Preta perdeu para o Busque por 2 a 1.
Do outro lado, o Guarani tem duas vitórias nesta fase e também não vence há dois jogos. Na rodada passada, o Bugre empatou em casa com o Náutico em 1 a 1.
Ponte Preta x Guarani -- Série C do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 11 de outubro, às 17h (de Brasília)
- Local: Moisés Lucarelli, em Campinas
- Transmissão: SportyNet (YouTube) e DAZN (streaming --de acordo com as condições da plataforma)