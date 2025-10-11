Assistir Estônia x Itália ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Estônia e Itália entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no Le Coq, em Talinn, na Estônia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Itália é a vice-líder do Grupo I e precisa da vitória para se aproximar da líder Noruega. Os italianos vêm de três vitórias seguidas, incluindo os 5 a 4 diante de Israel.

A Estônia vive momento oposto e vem de três derrotas consecutivas. O confronto anterior pelas Eliminatórias foi justamente contra a Itália, que terminou com goleada por 5 a 0 para os italianos.

Estônia x Itália -- Eliminatórias da Copa