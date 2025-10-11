Topo

Esporte

Assistir Estônia x Itália ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 14h15

Estônia e Itália entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no Le Coq, em Talinn, na Estônia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Holanda vence Malta com gol de Memphis no último lance e lambança de juiz

Eliminatórias: Vizinho do Brasil vira surpresa após força-tarefa holandesa

CR7 iguala recorde e ajuda Portugal a vencer a Hungria nas Eliminatórias

A Itália é a vice-líder do Grupo I e precisa da vitória para se aproximar da líder Noruega. Os italianos vêm de três vitórias seguidas, incluindo os 5 a 4 diante de Israel.

A Estônia vive momento oposto e vem de três derrotas consecutivas. O confronto anterior pelas Eliminatórias foi justamente contra a Itália, que terminou com goleada por 5 a 0 para os italianos.

Estônia x Itália -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Le Coq, em Talinn, na Estônia
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Assistir Athletic x Goiás ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Assistir Espanha x Geórgia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Estônia x Itália ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Portugal x Irlanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

João Fonseca estreia contra o 84º do mundo em seu retorno às quadras, na Bélgica

Fluminense aposta no fator campo para deslanchar no Brasileirão

Onde vai passar Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Filho de Marcelo assume como capitão da Espanha em partida do sub-17

Ciclista 5 vezes campeão olímpico detalha vício: 'Cheirei cocaína na minha medalha de ouro'

Jeffinho pode ganhar sequência no Botafogo após lesão de titular

Que horas começa o UFC Rio hoje? Veja horário da luta de Charles do Bronx