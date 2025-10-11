Topo

Esporte

Assistir Espanha x Geórgia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Pedri comemora após marcar para a Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias Europeias - Murad Sezer/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 14h15

Espanha e Geórgia entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no Manuel Martinez Valero, em Elche, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A Espanha lidera o Grupo E e quer manter os 100% de aproveitamento. Os espanhóis golearam a Turquia por 6 a 0 na rodada passada.

A Geórgia é a vice-líder e quer a vitória para entrar de vez na briga pela vaga. A seleção de Kvaratskhelia vem de vitória por 3 a 0 contra a Bulgária.

Espanha x Geórgia -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Manuel Martinez Valero, em Elche
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

