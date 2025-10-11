Assistir Espanha x Geórgia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo
Espanha e Geórgia entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no Manuel Martinez Valero, em Elche, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
A Espanha lidera o Grupo E e quer manter os 100% de aproveitamento. Os espanhóis golearam a Turquia por 6 a 0 na rodada passada.
A Geórgia é a vice-líder e quer a vitória para entrar de vez na briga pela vaga. A seleção de Kvaratskhelia vem de vitória por 3 a 0 contra a Bulgária.
Espanha x Geórgia -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Manuel Martinez Valero, em Elche
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)