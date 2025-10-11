Topo

Esporte

Assistir Corinthians x Boca ao vivo pela Libertadores Feminina: veja onde vai passar

Tamires, do Corinthians, em jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão feminino - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Tamires, do Corinthians, em jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão feminino Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 17h30

Corinthians e Boca Jrs se enfrentam hoje (11), às 19h (de Brasília), no Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores Feminina.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

Relacionadas

Libertadores Feminina: confira os jogos e os detalhes das quartas de final

Corinthians passa sufoco, mas vence e passa em 1º na Libertadores feminina

São Paulo bate Olimpia com gol 'chorado' e avança na Libertadores Feminina

O Corinthians se classificou como líder do Grupo A, com sete pontos conquistados. As Brabas do Timão vêm de vitória apertada por 1 a 0 diante do Santa Fé.

Já o Boca Jrs somou cinco pontos na fase anterior, ficando com a segunda colocação do Grupo B, atrás da Ferroviária. A equipe argentina empatou em 0 a 0 com a Ferrinha no último jogo da fase de grupos.

Corinthians x Boca -- Copa Libertadores Feminina

  • Data e hora: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Onde assistir luta de Charles do Bronx no UFC hoje? Veja onde vai passar

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Assistir Corinthians x Boca ao vivo pela Libertadores Feminina: veja onde vai passar

Item proibido causa surpresa e 'correria' dos fãs na porta do UFC Rio

XV Piracicaba x Primavera: assista ao 2º jogo da final da Copa Paulista

Piqué comenta ida de Neymar ao PSG e minimiza colega não ter Bola de Ouro: 'É mais que isso'

Horário da luta de Do Bronxs x Gamrot no UFC Rio: Veja onde assistir card principal

Polícia usa gás lacrimogêneo em meio a protestos por jogo entre Noruega e Israel pelas eliminatórias da Copa

Palmeiras: Leila amplia frota de companhia aérea e visa outros clubes

Brune Henrique tem julgamento de recurso adiado e enfrenta o Botafogo

Vasco desperta interesse pela contratação de Luciano, do São Paulo