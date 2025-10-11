Assistir Corinthians x Boca ao vivo pela Libertadores Feminina: veja onde vai passar
Corinthians e Boca Jrs se enfrentam hoje (11), às 19h (de Brasília), no Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores Feminina.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
O Corinthians se classificou como líder do Grupo A, com sete pontos conquistados. As Brabas do Timão vêm de vitória apertada por 1 a 0 diante do Santa Fé.
Já o Boca Jrs somou cinco pontos na fase anterior, ficando com a segunda colocação do Grupo B, atrás da Ferroviária. A equipe argentina empatou em 0 a 0 com a Ferrinha no último jogo da fase de grupos.
Corinthians x Boca -- Copa Libertadores Feminina
- Data e hora: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)