Assistir Athletic x Goiás ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B - Divulgação/Goiás
Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B Imagem: Divulgação/Goiás
11/10/2025 14h30

Athletic e Goiás entram em campo hoje (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela RedeTV (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atheltic precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe mineira venceu seu último compromisso, diante do Operário, por 4 a 1.

Já o Goiás perdeu a liderança e não vive bom momento na Série B, com quatro jogos seguidos sem vencer. Na rodada passada, o Esmeraldino perdeu em casa para o CRB por 2 a 1.

Athletic x Goiás -- Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG)
  • Transmissão: RedeTV (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

