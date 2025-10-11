Argentina bate o México e pega a Colômbia na semi do Mundial sub-20
Neste sábado, no Estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, a Argentina venceu o México por 2 a 0 e avançou às semifinais da Copa do Mundo sub-20. Os gols da Albiceleste foram anotados por Maher Carrizo e Mateo Silvetti.
Situação da competição
Diante da classificação, a seleção argentina enfrenta, na fase semifinal, a Colômbia, que - também neste sábado - venceu a Espanha pelo placar de 3 a 2. A bola rola na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago.
Do outro lado do chaveamento, os confrontos das quartas de final são: Estados Unidos x Marrocos e Noruega x França. Os jogos acontecem neste domingo.
?Resumo do jogo
?? ARGENTINA 2 X 0 MÉXICO ???
? Competição: Copa do Mundo Sub-20 ? Quartas de final
?? Local: Estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (Chile)
? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 20h (de Brasília)
Gols:
? Maher Carrizo, aos 8' do 1ºT (Argentina)
? Mateo Silvetti, aos 11' do 2ºT (Argentina)
Como foi o jogo?
A Argentina inaugurou o marcador logo aos 8 minutos da etapa inicial. Em uma boa trama no campo de ataque, Valentino Acuña invadiu a área e, de perna esquerda bateu rasteiro cruzado. O goleiro mexicano Emmanuel Ochoa deu rebote e, livre de marcação, Mahuer Carrizo completou para o fundo das redes, soltando o grito de gol que estava preso na garganta dos argentinos.
O segundo gol albiceleste saiu apenas na etapa final, aos 11 minutos. Juan Villalba fez lindo passe em profundidade para Mateo Silvetti, que venceu a marcação e, dentro da área, bateu firme de perna direita, na saída de Ochoa, para fechar a conta em 2 a 0.