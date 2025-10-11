Topo

Aqui é Brasil! Charles do Bronx finaliza Mateusz Gamrot e leva público à loucura no UFC Rio

O ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles 'Do Bronx' mostrou que continua entre os principais nomes da categoria. Neste sábado (11), durante o UFC Rio, o brasileiro finalizou o polonês Mateusz Gamrot no segundo round, conquistando uma vitória marcante diante do público brasileiro.

Com o resultado, Do Bronx amplia ainda mais seu recorde como maior finalizador da história do UFC, chegando a 21ª vitória pela via rápida, e se recupera do duro nocaute sofrido para Ilia Topuria em sua última apresentação. Mostrando calma e precisão, o paulista soube aproveitar as brechas do adversário para impor seu ritmo e encerrar o combate de forma contundente.

O triunfo reforça a posição de Charles como quarto colocado do ranking dos leves e recoloca o brasileiro na rota das grandes lutas da divisão. Já Gamrot, que buscava uma vitória expressiva para subir na classificação, teve o ímpeto interrompido diante da eficiência do ex-campeão.

A luta

O confronto começou com charles agressivo, chutando baixo e conectando bons golpes. mas gamrot revidou e acertou bons golpes no rosto do brasileiro. entretanto, o polones preferiu não arriscar e levou charles para chão. no entanto, não conseguiu ser efetivo e viu charles quase levar seu braço para casa. o brasileiro conseguiu reverter e foi para as costas do adversário fazendo a arena toda tremer nesse momento. faltando pouco mais de um minuto e meio, do bronx quase encaixou um mata-leão. apesar disso, oitava colocado do ranking foi resiliente e conseguiu levar até o apito final.

o segundo round começou com gamrot tentano investir em sequências de mão, mas parando na defesa do paulista. carlhes foi para o contraataque, mas não foi o suficiente para diminuir o impeto de gamrot, que seguiu investindo no confronto em pé. charles aproveitou para levar o duelo para o solo novamente e pegou as costas do rival encaixando um mata-leão e encerrando o confronto.

Resultados UFC Rio:

Charles do Bronx finalizou Mateusz Gamrot no segundo round;

Deiveison Figueiredo venceu Montel Jackson por decisão dividida;

Joel Álvarez venceu Vicente Luque por decisão unãnime;

Mario Pinto nocauteou Jhonata Diniz no segundo round;

Kaan Ofli finalizou Ricardo Carcacinha no primeiro round;

Michael Aswell nocauteou Lucas Almeida no primeiro round;

Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round;

Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;

Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;

Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;

Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;

Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.

