Aos 15 anos, Naná Silva vence chilena e disputará primeira final de simples

Neste sábado, a paulista Nauhany Silva avançou à decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista ao derrotar a chilena Jimar Gerald Gonzalez, sétima principal inscrita, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Esta será a primeira final de simples na carreira da jovem de 15 anos.

"Comecei desconcentrada e ela chegou a fazer 4/0, mas, daí em diante, passei a impor meu jogo. Consegui seguir a estratégia que minha equipe havia traçado. E a torcida me ajudou muito, principalmente no começo, em que estava tão atrás do placar", disse Naná.

??NANÁ É FINALISTA DO W15 DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA! 6/4 -6/2 contra ??GONZALEZ 15 anos e meio... pic.twitter.com/IhsUYdrhDs ? Info Tenis Brasil (@InfoTenisBrasil) October 11, 2025

A adversária da final deste domingo, marcada para as 11h (de Brasília), com entrada gratuita ao público, será a também chilena Antonia Vergara, número 533 do mundo, de 18 anos. Ela superou a argentina Justina Maria Gonzalez (6/4 e 7/5) e busca seu terceiro troféu de nível W15 na carreira.

Finalista, Naná terá sua melhor posição no ranking mundial nesta segunda-feira. Se ganhar o título em São João da Boa Vista, ela deve figurar na 670ª posição da lista da WTA.