Amor mútuo! Retorno de Charles Do Bronx ao Brasil vira trunfo por retomada no UFC

Um leão ferido ainda é um leão. Pouco mais de três meses após ser nocauteado na disputa de título contra Ilia Topuria, Charles Oliveira volta ao octógono mais famoso do mundo em busca de redenção. Para isso, o ex-campeão peso-leve (70 kg) fez questão de se reconectar com o público brasileiro. Após um hiato que durou mais de cinco anos, 'Do Bronx' volta a competir em solo nacional utilizando sua conexão com os fãs como trunfo para ressurgir dentro da principal liga de MMA do mundo.

Os astros parecem ter se alinhado de forma perfeita para o card do UFC Rio deste sábado (11). Pela primeira vez em ação no Brasil desde que se tornou uma estrela global, Charles precisava sentir na pele o status que alcançou em seu país natal. Por outro lado, o público local ansiava para ver de perto um ídolo com o apelo comercial de 'Do Bronx'. No fim das contas, o elo perfeito foi estabelecido.

"O Brasil é um país carente. Precisa de grandes estrelas, de grandes personagens. Acho que a gente vem fazendo esse papel. Essa conexão (com o público brasileiro) é muito top. Só tenho a agradecer. Fecho os olhos e já fico imaginando como essa arena vai estar (no dia da luta). Vamos fazer algo diferente, como o UFC nunca viu. Vamos pular, vamos cantar do começo ao fim. Porque na hora que meu braço for levantado, não é só o meu braço. É o braço de todos vocês", frisou, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Comoção no treino aberto

Os ingressos para a 'Farmasi Arena' estão esgotados. Muito por conta da presença de Charles no show. O brasileiro, inclusive, já projetou um verdadeiro caldeirão para apoiá-lo no UFC Rio. Mas antes mesmo de entrar no cage, o faixa-preta já sentiu uma amostra grátis do que vem por aí. Ovacionado no treino aberto da quarta-feira, Do Bronx conteve as lágrimas e, emocionado, agradeceu ao carinho que tem recebido desde que anunciou sua presença no evento na Cidade Maravilhosa.

"Eu nasci para isso. Vamos fazer história mais uma vez. A vitória é nossa! Não sou só eu lá dentro, é o Brasil! A gente na mesma emoção, o povo junto. Obrigado pelo carinho, estou escutando que vocês me amam, é recíproco. Também amo vocês. Estou aqui por vocês, pelo povo brasileiro", declarou um emocionado Charles, durante o treino aberto do UFC Rio.

Sacrifício justificado

Volta cedo demais após nocaute, troca de adversário de última hora e alto risco e baixa recompensa em Mateusz Gamrot. Elementos não faltavam para que Charles cogitasse ficar de fora do UFC Rio. Entretanto, disposto a voltar ao Brasil a qualquer custo, Do Bronx viu seu sacrifício em se manter no show valer a pena com o reconhecimento e carinho que tem recebido do público brasileiro. Com a sinergia perfeita em solo nacional, o 'Leão' pode, novamente, rugir e provar que ainda é o "problema da divisão".

