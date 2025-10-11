Algoz de Djokovic encontrará primo em final improvável em Xangai

Topo

Valentin Vacherot (à esq.) e Arthur Rinderknech, finalistas do Masters 1000 de Xangai - Hector RETAMAL / AFP
Valentin Vacherot (à esq.) e Arthur Rinderknech, finalistas do Masters 1000 de Xangai Imagem: Hector RETAMAL / AFP
11/10/2025 11h51

Após derrotar Novak Djokovic na semifinal do Masters 1000 de Xangai, o monegasco Valentin Vacherot, número 204 do mundo, enfrentará o próprio primo na final: o francês Arthur Rinderknech (54), que também surpreendeu e venceu o russo Daniil Medvedev (18) para chegar à decisão.

O que aconteceu

Os primos chegam juntos à primeira final das carreiras. Além dos adversários derrotados nas semis, Rinderknech e Vacherot deixaram outros favoritos pelo caminho - o primeiro passou pelo alemão Alexander Zverev , número 3 do mundo, e o monegasco venceu o dinamarquês Holger Rune (11).

Rinderknech alcança o maior feito da carreira aos 30 anos e confirma o bom momento. O tenista francês venceu sete jogadores do top-20 na temporada.

O feito de Vacherot, 26, é mais inesperado, já que ele não estava nem na chave principal. Valentin disputou a fase qualificatória para disputar o torneio em Xangai, já que não tinha ranking para entrar na fase final. Durante a maior parte da temporada, ele competiu em torneios do nível Challenger.

Vacherot e Rinderknech jogaram juntos durante a faculdade - ambos estudavam na Texas A&M, nos Estados Unidos. Entre 2016 e 2018, eles foram companheiros de equipe.

Eu estava acompanhando meu primo. Ele passou por grandes emoções nos últimos dias e eu tenho tentado fazer o mesmo. A nossa família está nos acompanhando de casa. É como se fosse o nosso próprio pequeno mundo aqui. É incrível.
Arthur Rinderknech

