Abel revela futuro de Bruno Fuchs no Palmeiras e elogia desempenho contra o Juventude

11/10/2025 22h16

O técnico Abel Ferreira revelou, neste sábado, que o Palmeiras vai manter o zagueiro Bruno Fuchs no elenco. O atleta está emprestado ao Verdão pelo Atlético-MG até o fim desta temporada. Fuchs foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, e anotou um gol.

"É um jogador que gostamos e vamos continuar com ele", revelou Abel.

Fuchs chegou ao Palmeiras como reforço para esta temporada. Na negociação com o Atlético-MG, o Verdão emprestou Caio Paulista ao time mineiro. O bom desempenho do zagueiro em seus primeiros meses no clube agradou e, ao fim do ano, o Alviverde, como revelou Abel, irá prolongar o vínculo.

Características de Fuchs agradam Abel

O Palmeiras entrou em campo com uma série de desfalques entre lesionados, suspensos e convocados para as seleções nacionais. Com isso, Abel precisou se reinventar para escalar o time. Uma das mudanças do treinador foi escalar três zagueiros, mas com Fuchs como um volante, tendo até mais liberdade para avançar. Foi dele, de cabeça, o último gol palmeirense do jogo.

"O Fuchs fez muito bom jogo como camisa 5 e fez gol. Ele já tinha feito gols? Ainda não, tinha dificuldade de marcar", elogiou Abel.

"Vou fazer uma comparação a um jogador que foi nosso aqui, que era o Luan. A capacidade técnica é acima da média para zagueiro. O Bruno Fuchs tem uma saída de bola absurda. S calhar, contra o São Paulo, era mais fácil colocar um centroavante, mas o treinador colocou um zagueiro. Ele tem uma saída de bola absurda, uma calma extraordinária", pontuou.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na liderança, com 58 pontos e fica a três de distância do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

