Abel freia euforia com vantagem do Palmeiras na liderança: "O caminho é longo"

11/10/2025 23h32

O Palmeiras abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado ao golear o Juventude, por 4 a 1, em rodada atrasada, no Allianz Parque. Mesmo após a vitória com uma equipe inédita em campo, Abel Ferreira evitou dar muita importância à vantagem na ponta e apontou que o caminho ainda será longo.

"O título só vai ser decidido na última jornada, adianta pouco olhar para a tabela agora. É importante nossos jogadores entenderem, sobretudo, o que jogam menos, é valorizar o trabalho deles. Digo a eles todos os dias: preparem-se. A única coisa que eles controlam é a preparação e o treino para o jogo. Fiquei contente de ter uma semana para preparar para esse jogo, tivemos tempo", disse Abel.

Abel exalta dedicação do grupo

Para o duelo, o Verdão teve uma série de desfalques e precisou ir a campo com um time inédito. Dos 12 jogadores no banco de reservas, nove deles são formados na base. Alguns relacionados pela primeira vez. Abel Ferreira elogiou o trabalho no dia a dia e celebrou a vitória.

"O que digo aos meus jogadores é atenção aos elogios, vão dizer que o Palmeiras... o caminho é exatamente o mesmo. Vamos continuar nosso trabalho, jogadores que foram à seleção por fruto do nosso trabalho. Muito contente com nossos jogadores, mas o caminho é longo. Vamos continuar, daqui a três dias estaremos aqui novamente. Precisamos convocar nossos torcedores. Quanto mais unidos estivermos, mais fortes seremos e mais energias daremos a nossos jogadores. Quando a energia é essa, as coisas são menos difíceis. Amanhã é outro dia e seguimos focados", seguiu.

Jogo fácil?

O Palmeiras abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Raphael Veiga. Bruno Rodrigues ampliou antes do intervalo, aos 43. Na etapa final, Bruno Fuchs e Felipe Anderson, aos três e dez minutos, respectivamente, deixaram os deles. O Juventude diminuiu aos 30, com Rodrigo Sam.

"O jogo parece que foi fácil porque abrimos logo, mas foi fácil pela dinâmica, intensidade, agressividade. Um jogo que podia ser difícil, conseguimos aqui em nossa casa torná-lo mais fácil. Dar os parabéns aos nossos jogadores e dizer que é fruto do trabalho deles... segunda, terça-quarta, um mês ou dois. Fizemos uma reestruturação grande aqui dentro e os jogadores estão ai. Sobretudo nosso banco tem muitos meninos da base que podem ajudar e tem treinado conosco. Mais do que tudo, contente pelo resultado, mas por eles verem valorizado todo o trabalho e esforço ao longo da temporada" avaliou.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na liderança, com 58 pontos e fica a três de vantagem para o Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro.

