Abel exalta Bruno Rodrigues e manda recado à torcida: 'Precisamos nos momentos difíceis'

Se tem uma equipe que gostou da Data Fifa atual, é o Palmeiras. Mesmo bastante desfalcado, o time alviverde goleou o Juventude neste sábado em rodada atrasada do Brasileirão e ampliou a vantagem na ponta da tabela. Após a partida, o técnico Abel Ferreira exaltou o elenco que tem, saiu em defesa de seus jogadores e mandou recado à torcida palmeirense.

O treinador português saiu em defesa do elenco do Palmeiras. Mesmo com dez desfalques, a torcida lotou o Allianz Parque: foram 40.407 presentes que viram os 4 a 1 aplicados sobre o rival gaúcho.

A confiança nas arquibancadas se refletem também dentro de campo e Abel é a simbolizando disso. O português apostou e exaltou um atleta em especial: Bruno Rodrigues, que foi titular pela primeira vez no ano e voltou a marcar um gol após dois anos de jejum e cirurgias nos joelhos.

"O Bruno Rodrigues é tudo aquilo que eu acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, quando nos tratam mal, quando as coisas não estão como nós queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, quando dizem que já não prestamos... quando machucamos um joelho, quando machucamos duas vezes o joelho... quando temos de ser operados pela terceira vez. Quando estamos perto do Mundial (de Clubes) e você ouve que não pode ir pois tem de ser novamente intervencionado... isto é tudo que eu acredito, que é no trabalho, na persistência, na resiliência. Pra mim esse é o maior talento que alguém pode ter", enfatizou Abel.

"Não é nem a capacidade técnica, nem a inteligência, nem a sabedoria... é a resiliência para nos momentos difíceis manter os pés no chão e não dar triunfos a ninguém", completou o treinador palmeirense. "Ser fiel aos valores que ele acredita, que é tudo que eu acredito no futebol e na vida."

Abel ainda lembrou seu início de carreira, enfatizando que nada lhe foi dado. As coisas que conquistou e os lugares em que chegou foram por mérito e dedicação, seja como jogador ou como treinador. "Ouvi coisas que não gostei, mas alguma vez duvidei daquilo que sou capaz? Não. Nem ele (Bruno Rodrigues)."

"As coisas foram bem feitas, mas mais do que tudo, o mérito é todo dele", exaltou o comandante. Bruno Rodrigues fez de cabeça o segundo gol do Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Na comemoração, se emocionou e beijou os dois joelhos, que o fizeram duvidar se um dia poderia voltar a jogar bola novamente.

Depois que encerrou o assunto do atacante, Abel então voltou-se para falar com a torcida. Ele disse ter gostado de ver o estádio lotado. Porém, mandou um recado para a torcida alviverde: de que o apoio tem de vir também nos momentos de mais dificuldades durante a temporada.

"Sabem... quando as coisas estão bem, eu não preciso ver o 'todos somos um'. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida, ou da Mancha Verde. Entende? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles nos momentos difíceis", explicou Abel.

"E nos momentos difíceis, quando nós perdemos do Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT. Aqueles que nunca nos abandonam. Esses são os que nunca nos abandonam. E quando a gente vê esse espírito, pra mim é normal. E os meus jogadores sabem disso. E se o Palmeiras quer ser diferente, e se a Mancha Verde quer ser diferente, e se nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis. É aí que a gente precisa deles", completou.

"Nós precisamos de alguém que nos ajude ou de uma palavra de incentivo é nos momentos duros e difíceis. Não é o contrário. Sabemos que estamos mal, sabemos que temos de continuar a trabalhar, como foi o caso de Bruno Rodrigues. Seria muito fácil pra mim dizer 'Barros, empresta esse jogador. Nem vai jogar. Duas vezes operado do joelho, manda embora, manda pra qualquer lado'... e não foi isso que nós fizemos. Nós cuidamos e nos abraçamos. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos. Sobretudo nos momentos mais difíceis", acrescentou.

Por fim, depois de mandar o recado, o treinador português ainda enfatizou que, quando a torcida organizada está junto do time, é praticamente imparável. E que as ausências não foram sentidas, especialmente devido ao senso de união que está presente no elenco. "Atenção aos elogios, são impostores", finalizou.

Com a goleada sobre o Juventude, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. Os dois times têm 26 partidas disputadas. Na próxima rodada, o clube alviverde terá pela frente o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, enquanto o rival carioca tem um clássico com o Botafogo no mesmo dia.