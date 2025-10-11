Topo

'Quando a Mancha Verde está do nosso lado, nós somos f...', diz Abel

do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

11/10/2025 22h20

O Palmeiras venceu o Juventude por 4 a 1 no Allianz Parque e abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Após o fim da partida, o técnico Abel Ferreira destacou a força da torcida do clube, mas pediu que o apoio seja em todos os momentos.

"Não é quando as coisas estão bem que preciso da nossa torcida, ou da Mancha Verde. É nos momentos difíceis. Se o Palmeiras, a Mancha Verde e a torcida querem ser diferentes, é nos momentos duros.", disse o português.

"Quando a Mancha Verde está do nosso lado, nós somos fodas mesmo. Eles conseguem puxar todos que estão aqui dentro, como foi hoje. Vimos o Palmeiras, vimos o 'todos somos um'. Mas aplaudir agora é fácil", completou.

Bruno Fuchs deve permanecer para 2026

Ainda na entrevista, Abel elogiou a atuação de Bruno Fuchs, usando uma linguagem semelhante: "O Bruno Fuchs fez um puta jogo na posição de 5. Ele já tinha feito gol? Foi só vir ao Palmeiras para começar a fazer gol".

O comandante do Verdão ainda descreveu as características que aprecia no zagueiro e foi questionado sobre a permanência no clube: "[Fuchs] é um jogador com uma capacidade técnica muito boa, uma saída de bola absurda, uma calma extraordinária. É um jogador de que nós gostamos e vamos continuar com ele".

Bruno Fuchs está emprestado ao Palmeiras pelo Atlético Mineiro até o final de 2025. O Verdão negocia com o Galo para contratá-lo em definitivo e outros jogadores podem ser envolvidos no negócio, como o lateral Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao clube mineiro.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o RedBull Bragantino, no Allianz Parque. Segundo Abel, o Verdão deve seguir desfalcado dos jogadores convocados por suas seleções, já que terão jogos no início da semana e longas viagens pouco antes da partida pelo Brasileirão.

