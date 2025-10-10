Zé Rafael espera retorno de Neymar o quanto antes e "critica" cobranças ao atacante do Santos

Neymar tem sido desfalque no Santos há quase um mês e, com o Peixe próximo da zona do rebaixamento, existe uma ansiedade para o retorno do camisa 10 para tentar ajudar a equipe a sair dessa situação. O meio-campista Zé Rafael lamentou algumas críticas sofridas pelo companheiro e espera que o craque retorne o quanto antes.

"O Neymar é um cara muito querido, especial, tem todo o carinho. É um momento complicado que ele está vivendo, a gente sabe o quanto o atleta almeja jogar, o quanto ele espera dar resultado por si só, por sem quem ele é e às vezes acho que ele acaba pagando o preço por coisas que não estão ao alcance dele", lamentou Zé Rafael.

"Ficamos tristes pelo momento, mas sabemos que ele está voltando, está preparado. Ele tem se dedicado para voltar o quanto antes e espero que ele possa voltar logo. Ele é uma referência no nosso time: técnica, de comando... então espero que ele possa estar conosco o quanto antes", finalizou.

A lesão de Neymar

Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita durante um treino no dia 19 de setembro. Desde então, o meia-atacante perdeu jogos contra o São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Ceará. Sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de setembro.

Quando Neymar volta?

O Departamento Médico do Santos não define um prazo para o retorno do camisa 10. Contudo, há uma expectativa de que o meia-atacante fique à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo contra o Fortaleza, que acontece no dia 3 de novembro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Situação do Santos no Brasileiro

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Com Vovjoda, o Peixe tem quatro empates, uma vitória e uma derrota. Esse revés aconteceu na última rodada: 3 a 0 para o Ceará, no Castelão. Agora, o Alvinegro Praiano busca uma reação contra o Corinthians, seu próximo adversário após a data Fifa.

Próximo jogo do Santos