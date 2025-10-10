Topo

Esporte

Zé Rafael espera retorno de Neymar o quanto antes e "critica" cobranças ao atacante do Santos

10/10/2025 21h00

Neymar tem sido desfalque no Santos há quase um mês e, com o Peixe próximo da zona do rebaixamento, existe uma ansiedade para o retorno do camisa 10 para tentar ajudar a equipe a sair dessa situação. O meio-campista Zé Rafael lamentou algumas críticas sofridas pelo companheiro e espera que o craque retorne o quanto antes.

"O Neymar é um cara muito querido, especial, tem todo o carinho. É um momento complicado que ele está vivendo, a gente sabe o quanto o atleta almeja jogar, o quanto ele espera dar resultado por si só, por sem quem ele é e às vezes acho que ele acaba pagando o preço por coisas que não estão ao alcance dele", lamentou Zé Rafael.

"Ficamos tristes pelo momento, mas sabemos que ele está voltando, está preparado. Ele tem se dedicado para voltar o quanto antes e espero que ele possa voltar logo. Ele é uma referência no nosso time: técnica, de comando... então espero que ele possa estar conosco o quanto antes", finalizou.

A lesão de Neymar

Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita durante um treino no dia 19 de setembro. Desde então, o meia-atacante perdeu jogos contra o São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Ceará. Sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de setembro.

Quando Neymar volta?

O Departamento Médico do Santos não define um prazo para o retorno do camisa 10. Contudo, há uma expectativa de que o meia-atacante fique à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo contra o Fortaleza, que acontece no dia 3 de novembro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Situação do Santos no Brasileiro

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Com Vovjoda, o Peixe tem quatro empates, uma vitória e uma derrota. Esse revés aconteceu na última rodada: 3 a 0 para o Ceará, no Castelão. Agora, o Alvinegro Praiano busca uma reação contra o Corinthians, seu próximo adversário após a data Fifa.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Vitor Roque fica no topo de melhores jogadores Sub-21 no Brasil e Argentina

Zé Rafael espera retorno de Neymar o quanto antes e "critica" cobranças ao atacante do Santos

Saque viagem? Time de vôlei de Joinville inova com treino especial no aeroporto

Filho de técnico do Boca faz gol e chora dois dias após morte do pai; veja

Comissão do Corinthians entrega relatório da reforma estatutária a Tuma; veja próximos passos

Palmeiras x Juventude pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Athletic x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Estônia x Itália pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Espanha x Geórgia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Portugal x Irlanda pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Jogo do acesso da Inter de Limeira à Série C é alvo de investigação por suspeita de manipulação