Zé Rafael destaca confiança em Vojvoda e projeta reação do Santos no Brasileiro: "Questão de tempo"

O volante Zé Rafael tem sido um dos jogadores que estão se destacando individualmente com o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. Apesar de apresentar certa evolução, o Peixe tem deixado a desejar quando o assunto é resultado. Zé Rafael destacou a confiança no trabalho da comissão técnica do argentino e acredita na reação da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Todos percebemos a evolução da equipe desde que o Vojvoda chegou. Faz parte do processo, todo trabalho tem um período até que os resultados apareçam. No futebol é tudo imediato, mas confiamos no trabalho, no que tem sido feito e temos evoluído. É questão de tempo até que os resultados começam a aparecer. O resultado será consequência do trabalho que fazemos durante a semana" destacou Zé Rafael antes do treino do Santos nesta sexta-feira.

"A relação com o Vojvoda é muito tranquila, profissional, não tem o que falar dele. A gente já conseguiu entender a maneira dele trabalhar. Ele dá suporte, confiança ao atleta para desempenhar seu melhor e ao mesmo tempo ele exige muito e isso faz um pouco essa evolução da equipe, essa exigência maior. É um grande treinador. É questão de tempo para que o processo dê resultado", seguiu.

Situação do Santos no Brasileiro

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Com Vojvoda, a equipe conheceu o primeiro resultado negativo no domingo, na derrota por 3 a 0 para o Ceará, no Castelão, na última rodada. Sob comando do argentino, o Peixe tem quatro empates, uma vitória e uma derrota.

Sequência desafiadora

Após a data Fifa, o Santos terá dois jogos importantes: contra Corinthians e Vitória. No próximo mês, terá que cumprir um jogo atrasado e enfrentará uma sequência com dois jogos contra o Palmeiras e um contra o Flamengo. Zé Rafael ressaltou que o Peixe encara os jogos como finais.

"Para nós, nunca teve uma semana fácil, independente dos adversários. Desde o início do ano tem sido um desafio. Encaramos isso dessa forma de maneira mais séria porque a gente passa por um momento delicado, mas estamos focados no processo. Sabemos o que é preciso fazer e vamos fazer o que temos treinado e trabalhado durante os jogos. Essa semana agora, com a data Fifa, proporciona mais ajustes. Hoje um treino em dois períodos e queremos sair dessa situação desconfortável o quanto antes. Temos que encarar todos os jogos como uma final e é assim que temos nos preparado"

Próximo jogo do Santos