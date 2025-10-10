Topo

Esporte

XV de Piracicaba aposta em histórico para reverter decisão da Copa Paulista

10/10/2025 11h37

XV de Piracicaba chega à final da Copa Paulista 2025 confiante em seu poder de reação. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Primavera, em Campinas, o time aposta na força dentro de casa e no retrospecto positivo de vitórias por dois gols de diferença para buscar o título neste sábado, no estádio Barão de Serra Negra.

Vantagem do mando e retrospecto decisivo

Por ter feito melhor campanha ao longo da competição, o XV tem a vantagem de decidir a final em seus domínios. A equipe piracicabana demonstrou consistência como mandante e mostrou que sabe lidar com situações de pressão ? especialmente em confrontos decisivos.

O histórico recente dá motivos para otimismo: ao longo da Copa Paulista, o XV venceu quatro partidas por dois gols de diferença (três em casa), resultado que seria suficiente para garantir o título sem necessidade de pênaltis. Curiosamente, uma delas contra o próprio Primavera, rival da final.

Vitórias por 2 gols na Copa Paulista

  • XV 2 x 0 Oeste - 13/09/2025

  • XV 3 x 1 Rio Branco-SP20/06/2025

  • Primavera 0 x 2 XV10/08/2025

  • XV 2 x 0 Araçatuba30/08/2025

Esses resultados reforçam a eficiência ofensiva e a solidez defensiva do time, especialmente em partidas no Barão, onde a equipe costuma impor ritmo intenso e aproveitar o apoio da torcida.

Decisão aberta e clima de expectativa

Apesar da derrota na ida, o XV chega motivado pela oportunidade de conquistar o troféu diante de sua torcida. O Primavera, por sua vez, defende a vantagem e aposta na consistência defensiva que o levou até a final. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão em Piracicaba, com o título sendo decidido nos detalhes.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Dívida do Corinthians continua crescendo e chega a R$ 2,7 bilhões

Imprensa internacional exalta 'Real Brasil' e vê renascimento do jogo bonito com Ancelotti

Ex-campeão do UFC revela desejo por trilogia entre Poatan e Ankalaev

Vinícius Júnior comenta estratégia de Ancelotti e elogia treinador após goleada do Brasil

Vini vê ataque como melhor defesa e exalta suporte de Casemiro na seleção

XV de Piracicaba aposta em histórico para reverter decisão da Copa Paulista

Sem trio, Santos treina sob chuva e Vojvoda deve ter novidades para pegar o Corinthians

Ancelotti elogia jogo 'completo', celebra quarteto flutuante, mas avisa: 'Teremos variações'

Ex-Corinthians e Inter, Moisés renova com CSKA, da Rússia

Ancelotti exalta Brasil após goleada, mas não crava manutenção do quarteto ofensivo

Zé Rafael destaca confiança em Vojvoda e projeta reação do Santos no Brasileiro: "Questão de tempo"