XV de Piracicaba aposta em histórico para reverter decisão da Copa Paulista

O XV de Piracicaba chega à final da Copa Paulista 2025 confiante em seu poder de reação. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Primavera, em Campinas, o time aposta na força dentro de casa e no retrospecto positivo de vitórias por dois gols de diferença para buscar o título neste sábado, no estádio Barão de Serra Negra.

Vantagem do mando e retrospecto decisivo

Por ter feito melhor campanha ao longo da competição, o XV tem a vantagem de decidir a final em seus domínios. A equipe piracicabana demonstrou consistência como mandante e mostrou que sabe lidar com situações de pressão ? especialmente em confrontos decisivos.

O histórico recente dá motivos para otimismo: ao longo da Copa Paulista, o XV venceu quatro partidas por dois gols de diferença (três em casa), resultado que seria suficiente para garantir o título sem necessidade de pênaltis. Curiosamente, uma delas contra o próprio Primavera, rival da final.

Vitórias por 2 gols na Copa Paulista

XV 2 x 0 Oeste - 13/09/2025

- 13/09/2025 XV 3 x 1 Rio Branco-SP - 20/06/2025

- 20/06/2025 Primavera 0 x 2 XV - 10/08/2025

- 10/08/2025 XV 2 x 0 Araçatuba - 30/08/2025

Esses resultados reforçam a eficiência ofensiva e a solidez defensiva do time, especialmente em partidas no Barão, onde a equipe costuma impor ritmo intenso e aproveitar o apoio da torcida.

Decisão aberta e clima de expectativa

Apesar da derrota na ida, o XV chega motivado pela oportunidade de conquistar o troféu diante de sua torcida. O Primavera, por sua vez, defende a vantagem e aposta na consistência defensiva que o levou até a final. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão em Piracicaba, com o título sendo decidido nos detalhes.