Vinícius Júnior comenta estratégia de Ancelotti e elogia treinador após goleada do Brasil

Vinícius Júnior foi só elogios ao técnico Carlo Ancelotti após a goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, no primeiro dos dois amistosos que disputará na Ásia nesta data FIFA de outubro.

O atacante, autor do último gol da equipe canarinho, comentou sobre a estratégia escolhida pelo treinador italiano, que apostou em um quarteto ofensivo contra a Coreia do Sul e viu seu plano dar certo.

"Acho que a pressão que a gente fez [foi diferencial], o principal objetivo era pressionar bem, porque estávamos jogando com muitos atacantes. Se não conseguíssemos pressionar bem, defender melhor, seria um pouco difícil. Todo mundo consegue sair muito bem jogando hoje em dia, então temos que ajudar nossa defesa, porque a melhor defesa é o ataque", afirmou Vinícius Júnior.

O Brasil entrou em campo nesta sexta-feira com um quarteto ofensivo formado por Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Estêvão e Rodrygo. Com um poder de fogo considerável, a equipe não só balançou as redes cinco vezes como também soube neutralizar as investidas rivais, saindo de campo com a meta intacta pela quarta vez em cinco jogos sob o comando de Ancelotti.

"Com ele é muito fácil de falar, é o melhor treinador que já tive, o que me deu mais confiança, com quem eu joguei melhor. Ele chegou aqui na Seleção, tenho três jogos, consegui fazer dois gols e dar uma assistência. É clara a evolução que eu tenho junto a ele, junto à equipe. É seguir dessa maneira para poder fazer uma excelente Copa do Mundo", prosseguiu Vinícius Júnior.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Mais uma oportunidade para os comandados de Ancelotti mostrarem que a Seleção deve, sim, ser considerada uma das favoritas para a conquista da Copa do Mundo.

"Nós só temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível, porque falta muito pouco. Treinador novo, conseguimos ganhar os jogos com o Mister, isso nos dá confiança e temos que seguir assim", disse o atacante do Real Madrid.

"Nosso melhor jogo tem que ser sempre o próximo, porque estamos evoluindo. O Casemiro voltou para dar um maior suporte no meio-campo, estamos defendendo melhor com o Casemiro, o Militão voltar também é sempre importente, porque são jogadores que já disputaram Copa do Mundo, tem experiência e vão nos ajudar bastante", concluiu Vini Júnior.