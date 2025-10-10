Vini vê ataque como melhor defesa e exalta suporte de Casemiro na seleção

Vini Jr, que fechou a goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul em amistoso realizado hoje, disse que o ataque é a melhor defesa da equipe de Carlo Ancelotti. Ele, que participou da zona mista após o jogo, também falou sobre a importância de Casemiro no meio de campo.

Fala, Vini!

Goleada. "Dá confiança para todo mundo, para os atacantes fazerem mais gols e darem mais assistências. Temos só amistosos, então temos que nos preparar rápido, falta muito pouco. Com o técnico novo, conseguimos ganhar jogos, e isso nos dá confiança."

Segredo da vitória. "Foi a pressão que a gente fez. É o nosso maior objetivo porque jogamos com muitos atacantes. Se não pressionarmos bem, será um pouco difícil, porque as equipes saem bem. Ajudar a defesa é importante. A melhor defesa é o ataque."

Ancelotti. "Para mim, é muito fácil de falar, foi o melhor treinador que tive. É clara a evolução que tenho junto a ele e junto ao elenco."

Importância de Casemiro. "Ele voltou para dar um maior suporte no meio. O fato de o Militão voltar é importante também. Eles já jogaram Copa do Mundo e têm muita experiência."