Veja cinco pontos que merecem atenção do São Paulo nesta data Fifa

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no SuperCT após uma folga tripla. Em meio à data Fifa, jogadores e comissão técnica deram início à preparação para a partida contra o Grêmio, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em razão da pausa para a data Fifa, o técnico Hernán Crespo terá cerca de uma semana para fazer ajustes e trabalhar alguns aspectos antes da partida. Abaixo, a Gazeta Esportiva listou cinco quesitos que o clube precisa dar atenção ao longo deste intervalo de tempo.

Recuperar solidez defensiva

O São Paulo pode focar em recuperar a solidez defensiva apresentada no início do trabalho de Crespo. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor sofreu seis gols, tendo uma média de 1,2 gol por jogo. A equipe, inclusive, encontrou dificuldades para parar o ataque do Palmeiras no último domingo e acabou levando a virada.

Nesta temporada, o São Paulo levou 54 gols em 55 partidas, com média de 0,98 gols sofridos por jogo. Em contrapartida, a defesa tricolor é um dos melhores do Brasileirão, sofrendo 28 gols em 27 rodadas. Resta ao clube reencontrar os caminhos no setor defensivo, porque já mostrou que pode mais.

É claro que o momento de baixa no setor defensivo tricolor passa pelos desfalques, com os quais Crespo precisou lidar desde sua chegada ao clube. Contra o Fortaleza, por exemplo, o treinador só teve Sabino à disposição, improvisando os volantes Luiz Gustavo e Negrucci na linha de três. O tema departamento médico, inclusive, pode ser um dos focos do São Paulo em meio à esta data Fifa.

Recuperar lesionados

O São Paulo pode aproveitar a data Fifa para tentar recuperar ao menos alguns lesionados. Os dois jogadores que possuem lesões menos graves são o zagueiro Rafael Tolói (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Luan (lesão no músculo adutor da perna direita).

O defensor, inclusive, é um dos que pode ficar à disposição contra o Grêmio caso reúna condições. Já Luan não é titular do São Paulo, mas recuperou espaço com Crespo e é peça importante no elenco.

Além de Rafael Tolói e Luan, o departamento médico ainda conta com Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

Deixar Lucas e Oscar 100%

O São Paulo também conta com a data Fifa para dar mais ritmo a dois de seus principais jogadores que estão retornando de lesão: Lucas e Oscar. O camisa 7 se recuperou de uma artroscopia no joelho direito, enquanto o meia voltou após fraturar três vértebras da região lombar.

Lucas está à disposição desde o último dia 25 de setembro, quando foi relacionado e disputou cerca de 25 minutos. O atacante ganhou minutagem em três dos últimos quatro jogos do São Paulo, mas ainda não voltou ao time titular. No último domingo, ele jogou oito minutos contra o Palmeiras.

Oscar, por sua vez, ainda não voltou a atuar pelo São Paulo. Ele se recuperou da contusão e voltou a integrar a lista de relacionados da equipe contra Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas.

Ambos, porém, vivem a expectativa de integrarem o 11 inicial do São Paulo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (16), em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

Definir substitutos no meio-campo

Para a partida contra o Grêmio, o São Paulo não terá à disposição o volante Pablo Maia, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e cumprirá suspensão. Além disso, a tendência é que Bobadilla também seja desfalque, já que a seleção paraguaia joga na Coreia do Sul no dia 14, dois dias antes do duelo no Sul.

Os dois formaram a dupla de volantes do São Paulo no último domingo, com Marcos Antônio mais à frente. Dessa forma, Crespo precisará encontrar uma nova formação no meio-campo tricolor. O treinador conta com peças como Oscar, Alisson, Luiz Gustavo e Negrucci na posição.

Fortalecer lado psicológico

O São Paulo passa por um momento de oscilação no Brasileirão. O Tricolor amargou quatro derrotas e somou apenas uma vitória nas última cinco partidas, estacionando na tabela de classificação. A equipe figura na oitava colocação, com 38 pontos.

O clube ainda foi eliminado recentemente da Libertadores pela LDU, do Equador, e pode usar a data Fifa para digerir o resultado, uma vez que enfrentou uma sequência dura de três partidas consecutivas, sem tempo para remoer as eliminações.

Para além disso, jogadores e comissão técnica vêm de uma partida muita pesada contra o Palmeiras, tanto dentro como fora de campo. Após uma folga de três dias, o elenco tricolor precisará encontrar forças para sair desta má fase e buscar a classificação direta à Libertadores via Brasileirão.

?? Confira os próximos jogos do Tricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/053akemxdk ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 9, 2025

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)