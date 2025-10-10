UFC Rio: No embalo da torcida, Do Bronx e Gamrot protagonizam encarada tensa

A tradicional encarada antes do UFC Rio, realizada nesta sexta-feira (10), confirmou o tom de expectativa e intensidade para o duelo entre Charles 'Do Bronx' Oliveira e Mateusz Gamrot, que se enfrentam na luta principal do evento neste sábado (11). Apesar do clima tenso, ambos os lutadores mantiveram o respeito e não ultrapassaram os limites durante o olho no olho.

Recebido com vaias e o tradicional grito de "uh, vai morrer" vindo da arquibancada, Gamrot demonstrou tranquilidade e tentou reverter o ambiente hostil com uma postura serena. Ainda no palco, o polonês surpreendeu ao se dirigir à torcida em português.

"E aí, galera. Sem medo. Estou pronto para a guerra sempre", disse o número oito do ranking dos leves (70 kg).

O ex-campeão da divisão até 70 kg respondeu com emoção e intensidade, reforçando a conexão com os fãs brasileiros. Conhecido por transformar a energia do público em combustível, Do Bronx vibrou junto à plateia antes de soltar uma provocação ao rival.

"Isso aqui sempre foi por vocês. Nem f***, p***. Aqui é o Brasil", provocou.

Pesagem tranquila

Com todos os atletas dentro do limite de suas categorias, a pesagem cerimonial e as encaradas transcorreram sem imprevistos. Agora, as atenções se voltam para o octógono. O UFC Rio acontece neste sábado (11), com início do card preliminar às 17h (horário de Brasília) e o card principal previsto para começar às 20h.

