UFC Rio: Charles Do Bronx celebra luta no Brasil após mais de cinco anos afastado

10/10/2025 06h00

Após mais de cinco anos de espera, os fãs de MMA brasileiros poderão, enfim, ver Charles Oliveira competir em solo nacional novamente. Neste sábado (11), o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate entra em ação na luta principal do UFC Rio, diante de Mateusz Gamrot. E, assim como sua legião de torcedores, 'Do Bronx' também admitiu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que ansiava pelo momento do reencontro.

Sua última aparição no país foi em março de 2020, quando finalizou Kevin Lee em Brasília. Naquela oportunidade, entretanto, Charles competiu sem o apoio da torcida, por conta das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Esse não será o caso neste sábado. Afinal de contas, todos os ingressos disponíveis foram esgotados e a expectativa é de casa cheia na 'Farmasi Arena', sede do UFC Rio.

"Estou feliz demais. A última vez que a gente lutou aqui no Brasil não tinha público, na época da pandemia. Então poder voltar com um 'hype' completamente diferente, de fama, de estar crescendo e evoluindo. Voltar aqui é algo que quero ver como vai ser, a torcida a nosso favor. Só gratidão por todo esse carinho (dos fãs). Quando anunciou nosso nome, de ter vendido todos os ingressos, estar lotado. Vamos fazer algo diferente, um UFC completamente diferente, com as pessoas ao vivo, torcida. Vamos fazer virar uma 'La Bombonera' ali dentro. Isso vai impulsionar a gente lá dentro", exaltou o faixa-preta.

Retorno em outro patamar

A luta de Charles no UFC Rio também marca sua primeira experiência no país desde que ele se tornou uma verdadeira estrela global do MMA. Em seus combates anteriores em solo nacional, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' ainda não havia se consagrado campeão do Ultimate. Agora em outro patamar esportivo e, sobretudo, de fama, Do Bronx sentirá o carinho e o clima do público local em outra intensidade.

