Treinador do Náutico e filho contribuem em 'bicho' de R$ 500 mil pelo acesso à Série B

10/10/2025 09h13

A torcida do Náutico inovou para motivar o time a vencer o Brusque pela última rodada do quadrangular final da Série C e alcançar o tão sonhado acesso à Série B. Além do apoio na arquibancada, os alvirrubros organizaram uma vaquinha para pagar o bicho avaliado em R$ 500 mil ao elenco.

O curioso é que, na lista de contribuintes, aparece o nome do técnico Hélio dos Anjos e do seu auxiliar e filho, Guilherme dos Anjos. Em caso de conquista do acesso, a dupla indicou que vai contribuir com R$ 20 mil no bicho.

Com 200 contribuições, o maior valor doado foi de R$ 100 mil, por uma empresa patrocinadora do Náutico. As cotas variam de R$ 200 a R$ 100 mil.

Além do técnico e auxiliar, os ex-presidentes André Campos, Diógenes Braga e Sérgio Aquino, e o atual presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier, também se voluntariaram com a iniciativa da torcida. Por outro lado, a diretoria do time pernambucano ainda prometeu ao elenco cerca de R$ 150 mil caso a vitória venha.

Náutico e Brusque se enfrentam neste sábado, às 17h, nos Aflitos. Para subir à Série B, o time de Recife precisa vencer os catarinenses e ainda contar com uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani. Caso o dérbi Campineiro termine empatado, o Náutico vai precisar de uma goleada sobre o Brusque a partir do placar de 4 a 1.

