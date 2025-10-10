Transmissão de Brasil x Itália ao vivo: veja onde assistir 'Partida do Coração'

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Jogadores históricos Brasil e Itália entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela "Partida do Coração", evento beneficente que vai celebrar a amizade entre os dois países.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

O time brasileiro será formado por grandes nomes que fizeram história com a camisa amarelinha. Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Júnior, Careca e Gerson estão confirmados entre as atrações da partida festiva.

A Itália também promete um elenco repleto de craques. Entre os destaques estão Materazzi, campeão do mundo em 2006, e Roberto Baggio, lembrado pela final da Copa de 1994 diante do Brasil.

A expectativa dos organizadores é de um público aproximado de 20 mil pessoas no Maracanã. Os ingressos não serão comercializados.

