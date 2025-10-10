Topo

Transmissão ao vivo do amistoso entre Coreia do Sul x Brasil: veja onde assistir

Estêvão comemora gol em Brasil x Chile, confronto das Eliminatórias - Thiago Ribeiro/AGIF
Estêvão comemora gol em Brasil x Chile, confronto das Eliminatórias Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 06h30

Brasil e Coreia do Sul fazem um amistoso hoje (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, em Seul, visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube).

Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, com vitória do Brasil por 4 a 1. Classificada para a próxima Copa do Mundo, a Seleção Brasileira foca agora nos amistosos preparatórios.

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Alisson, Marquinhos e Raphinha.

Em compensação, Rodrygo e Vinicius Júnior estão de volta ao elenco. A equipe brasileira vem de derrota por 1 a 0 para a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias.

A Coreia do Sul também já garantiu presença no Mundial e, em seu último amistoso, empatou em 2 a 2 com o México.

Coreia do Sul x Brasil -- Amistoso Internacional

  • Data e hora: 10 de outubro, às 8h (de Brasília)
  • Local: Seul World Cup Stadium, em Seul
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube)

