Eliminatórias: Vizinho do Brasil vira surpresa após força-tarefa holandesa

Seleção do Suriname antes de jogo contra El Salvador nas Eliminatórias
10/10/2025 05h30

Geograficamente, o Suriname faz parte da América do Sul e é vizinho do Brasil, mas no futebol, o país disputa as Eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e briga diretamente por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O Suriname lidera o Grupo A das Eliminatórias da Concacaf. Com quatro pontos, o país aparece à frente de El Salvador (3), Panamá (2) e Guatemala (1). Apenas o líder de cada uma das três chaves garante vaga direta no Mundial e os dois melhores segundos colocados vão à repescagem mundial.

O país está filiado à Concacaf desde 1961. Assim como a Guiana, o Suriname tem um acordo com a Fifa e com a confederação para jogar as competições da América Central, do Norte e Caribe para ter "mais chances de progresso", uma vez que a competitividade na América do Sul está níveis acima.

A campanha vem em meio a uma força-tarefa holandesa. Antiga colônia da Holanda, o Suriname fez um processo de pesquisa e conseguiu recrutar jogadores nascidos no país europeu e que têm ligações familiares surinamesas. Entre os destaques estão o goleiro Vaessen, o defensor Balker, o meio-campista Klas e o atacante Boëtius.

Grandes ídolos do futebol holandês poderiam ter representado o Suriname. Estão entre eles Ruud Gullit, Virgil van Dijk, Frank Rijkaard, Edgar Davids e Clarence Seedorf — os dois últimos, inclusive, são nascidos em Paramaribo, capital surinamesa.

O destaque também vem em meio à ausência das grandes potências da Concacaf nas Eliminatórias. Por serem sedes da Copa, Estados Unidos, México e Canadá estão fora da fase classificatória para o Mundial. O sorteio da chave também foi "benéfico", uma vez que Costa Rica, Honduras e Jamaica, outras seleções mais fortes, ficaram em outros grupos.

A vaga na Copa pode vir ainda nesta Data Fifa. O Suriname vai enfrentar Guatemala, hoje, em casa, e o Panamá, fora, na próxima terça-feira.

O Suriname mira se tornar a terceira seleção novata a jogar a Copa de 2026. Uzbequistão e Jordânia são as outras, ambas vindas da Ásia.

