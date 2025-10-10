Surfe: Brasileiros chegam pressionados por vaga na elite em Saquarema

A quinta etapa do Challenger Series começa neste sábado em Saquarema (RJ), e o cenário é bem diferente do visto há um ano. Se em 2024 o Brasil dominava a corrida pelo acesso à elite mundial, com cinco surfistas entre os dez primeiros do ranking, desta vez apenas um brasileiro aparece nesse grupo: Mateus Herdy, atual quarto colocado.

Momento oposto

Na temporada passada, após quatro etapas, os brasileiros ocupavam não só a liderança, mas também posições de destaque — da segunda à nona colocação. Agora, o quadro é outro. Samuel Pupo (13º) e Michael Rodrigues (15º) aparecem logo atrás, tentando recuperar terreno. O próximo brasileiro na lista é Lucas Silveira, em 25º.

A etapa em Saquarema, portanto, chega com peso dobrado. Restando apenas três eventos para o fim da temporada — incluindo a estreia de Pipeline como palco do Challenger e a decisão em Newcastle, na Austrália —, os surfistas já entram com pouca margem para erro.

O circuito soma os cinco melhores resultados de sete etapas, o que torna cada bateria decisiva.

Laura Raupp é destaque

Laura Raupp sonha com vaga na elite mundial em 2026 Imagem: Manel Geada/World Surf League

No feminino, o país tem duas representantes no Challenger Series. A catarinense Laura Raupp, de 19 anos, é a mais bem colocada, ocupando a sexta posição — uma à frente do limite da zona de classificação para o CT 2026.

Além do bom desempenho internacional, Laura domina o Dream Tour da CBSurf, o principal circuito nacional, com mais cinco mil pontos de vantagem para a vice-líder Juliana dos Santos.

Já Sophia Medina, irmã de Gabriel, ocupa o 13º lugar e ainda sonha com a classificação. Para isso, precisará de resultados consistentes em Saquarema e nas etapas finais.