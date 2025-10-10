Topo

Esporte

Surfe: Brasileiros chegam pressionados por vaga na elite em Saquarema

Mateus Herdy é uma das esperanças do Brasil no Challenger - Damien Poullenot/World Surf League
Mateus Herdy é uma das esperanças do Brasil no Challenger Imagem: Damien Poullenot/World Surf League
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

10/10/2025 05h30

A quinta etapa do Challenger Series começa neste sábado em Saquarema (RJ), e o cenário é bem diferente do visto há um ano. Se em 2024 o Brasil dominava a corrida pelo acesso à elite mundial, com cinco surfistas entre os dez primeiros do ranking, desta vez apenas um brasileiro aparece nesse grupo: Mateus Herdy, atual quarto colocado.

Momento oposto

Na temporada passada, após quatro etapas, os brasileiros ocupavam não só a liderança, mas também posições de destaque — da segunda à nona colocação. Agora, o quadro é outro. Samuel Pupo (13º) e Michael Rodrigues (15º) aparecem logo atrás, tentando recuperar terreno. O próximo brasileiro na lista é Lucas Silveira, em 25º.

Relacionadas

Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Marca brasileira tenta aproveitar queda de gigantes no mercado do surfe

Chumbo surfou a maior onda do Brasil após 22h no carro: 'Uma avalanche'

A etapa em Saquarema, portanto, chega com peso dobrado. Restando apenas três eventos para o fim da temporada — incluindo a estreia de Pipeline como palco do Challenger e a decisão em Newcastle, na Austrália —, os surfistas já entram com pouca margem para erro.

O circuito soma os cinco melhores resultados de sete etapas, o que torna cada bateria decisiva.

Laura Raupp é destaque

Laura Raupp sonha com vaga na elite mundial em 2026 - Manel Geada/World Surf League - Manel Geada/World Surf League
Laura Raupp sonha com vaga na elite mundial em 2026
Imagem: Manel Geada/World Surf League

No feminino, o país tem duas representantes no Challenger Series. A catarinense Laura Raupp, de 19 anos, é a mais bem colocada, ocupando a sexta posição — uma à frente do limite da zona de classificação para o CT 2026.

Além do bom desempenho internacional, Laura domina o Dream Tour da CBSurf, o principal circuito nacional, com mais cinco mil pontos de vantagem para a vice-líder Juliana dos Santos.

Já Sophia Medina, irmã de Gabriel, ocupa o 13º lugar e ainda sonha com a classificação. Para isso, precisará de resultados consistentes em Saquarema e nas etapas finais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians esvazia DM e pode ter volta de trio contra o Santos

Mudança da CBF coloca Santos em rota perigosa no Brasileirão

Decisivo no 1° jogo, goleiro do sub-20 mira vaga na semifinal do Paulista e pede foco: "Nada decidido"

São Paulo amarga péssimo aproveitamento contra rivais do G6, mas se dá bem contra o Z4

Onde vai passar o amistoso entre Coreia do Sul x Brasil? Como assistir ao vivo

Casares agradece a Xaud e depois reclama na CBF do último áudio do VAR

Eliminatórias: Vizinho do Brasil vira surpresa após força-tarefa holandesa

Jogo do Brasil hoje (10) contra a Coreia do Sul: onde assistir ao vivo

Liga Forte flertou com Bap e tentou fazer Flamengo 'pular o muro'

Surfe: Brasileiros chegam pressionados por vaga na elite em Saquarema

Gustavo Gómez pode desfalcar Palmeiras em dois jogos no Brasileirão