STJD: Procuradoria denuncia Boto por entrevista e Wallace Yan por agressão

A procuradoria do STJD denunciou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, pela entrevista após o jogo contra o Bahia, na qual o dirigente fez críticas e chegou a mencionar "suspeitas" contra arbitragem.

Boto foi enquadrado no artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que trata de ofensa à honra por fato relacionado ao desporto.

O órgão ainda entendeu que o atacante Wallace Yan cometeu uma agressão em Gilberto no lance em que recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso.

O jovem jogador do Flamengo ainda vai ser julgado por um outro artigo, devido às reclamações com a arbitragem, e pode levar um gancho mais pesado ainda.

O zagueiro Danilo foi mais um denunciado no Flamengo, mas por jogada violenta, no lance em que recebeu vermelho direto, ainda aos 13 minutos do primeiro tempo.

O que pode acontecer com Boto

Denunciado com base no artigo 243-F do CBJD, Boto pode levar uma suspensão de 15 a 90 dias.

"O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou (contra o Cruzeiro) ganhou com prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar

sobre isso", foi o trecho pelo qual Boto foi denunciado.

Agressão de Wallace Yan?

O tribunal vai julgar Wallace Yan com base em dois artigos.

No 254-A, ele foi enquadrado pelo entendimento da procuradoria de que a jogada foi até mais grave do que a interpretação original da arbitragem.

O texto do Código fala em punição a quem "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

Assim, o atacante foi denunciado por agressão física ao lateral-direito Gilberto. Se condenado nesse artigo, Wallace Yan pode pegar de quatro a 12 partidas de suspensão.

Como a súmula ainda trouxe reclamação dele com o quarto árbitro, Wallace Yan foi denunciado no artigo 258: "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". A pena é de um a seis jogos de suspensão.