Topo

Esporte

Sport confirma jogo contra Flamengo na Arena de Pernambuco e bate recorde de receita

10/10/2025 00h40

O Sport anunciou, nesta quinta-feira, que o confronto atrasado contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado na Arena de Pernambuco, dia 13 de novembro, sem caracterizar venda do mando de campo.

O acordo, fechado com uma empresa interessada na renda do jogo, prevê participação do clube na operação da partida e na definição dos preços dos ingressos, garantindo receita líquida recorde de R$ 3 milhões, a maior já registrada pelo futebol pernambucano.

Segundo o Sport, a decisão pelo estádio se deu pelo caráter vantajoso da proposta, que mantém a experiência do torcedor rubro-negro.


"Em nenhum momento cogitamos vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco. A escolha pela Arena foi feita exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de nossos sócios e torcedores em geral", afirmou o clube em nota.

O acordo também assegura medidas para preservar a experiência dos torcedores: "Participação na operação do jogo, respeito à setorização tradicional da Arena, garantia dos check-ins para sócios e participação na definição da precificação dos ingressos", acrescentou o Sport.

O clube destacou ainda que já havia enfrentado o Flamengo na Arena em quatro oportunidades (2014, 2015, 2016 e 2021) e que outros grandes clubes nacionais também já atuaram no estádio: "Seguimos atentos aos movimentos de mercado para utilizar o estádio de forma pontual, sempre que representar vantagens esportivas e financeiras, preservando a identidade e os interesses da nossa torcida", completou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

O que pode fazer Filipe Luís não renovar com Flamengo? Colunistas opinam

Fabíola: Memphis no Corinthians faz como James Rodríguez no São Paulo

'Histeria coletiva': Colunistas veem exagero em reclamações após Choque-Rei

Jogos atrasados na Data Fifa prejudicam Palmeiras? Colunistas divergem

Com três brasileiros, Libertadores feminina tem quartas de final definidas

Sport confirma jogo contra Flamengo na Arena de Pernambuco e bate recorde de receita

CBF divulga áudio dos VAR do lance que originou primeiro gol do Palmeiras

Com arbitragem na berlinda, CBF anuncia treino na Granja Comary

São Paulo tem confirmados jogos na Vila Belmiro em noites de Dua Lipa e rock no MorumBis

Athletico-PR é superado pelo Remo, perde a chance de ser vice-líder e deixa o G-4 da Série B

Athletico-PR perde do Remo e termina rodada fora do G4 da Série B