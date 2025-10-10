Sport confirma jogo contra Flamengo na Arena de Pernambuco e bate recorde de receita

O Sport anunciou, nesta quinta-feira, que o confronto atrasado contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado na Arena de Pernambuco, dia 13 de novembro, sem caracterizar venda do mando de campo.

O acordo, fechado com uma empresa interessada na renda do jogo, prevê participação do clube na operação da partida e na definição dos preços dos ingressos, garantindo receita líquida recorde de R$ 3 milhões, a maior já registrada pelo futebol pernambucano.

Segundo o Sport, a decisão pelo estádio se deu pelo caráter vantajoso da proposta, que mantém a experiência do torcedor rubro-negro.

O Sport Club do Recife informa que decidiu realizar a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões...

"Em nenhum momento cogitamos vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco. A escolha pela Arena foi feita exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de nossos sócios e torcedores em geral", afirmou o clube em nota.

O acordo também assegura medidas para preservar a experiência dos torcedores: "Participação na operação do jogo, respeito à setorização tradicional da Arena, garantia dos check-ins para sócios e participação na definição da precificação dos ingressos", acrescentou o Sport.

O clube destacou ainda que já havia enfrentado o Flamengo na Arena em quatro oportunidades (2014, 2015, 2016 e 2021) e que outros grandes clubes nacionais também já atuaram no estádio: "Seguimos atentos aos movimentos de mercado para utilizar o estádio de forma pontual, sempre que representar vantagens esportivas e financeiras, preservando a identidade e os interesses da nossa torcida", completou.