Senegal goleia Sudão e se aproxima de vaga na Copa do Mundo

10/10/2025 13h30

Nesta sexta-feira, a seleção de Senegal goleou Sudão do Sul por 5 a 0, fora de casa, pela nona rodada do grupo B das Eliminatórias Africanas. Sarr (2), Mané, Jackson e Ndiaye anotaram os gols dos visitantes no Juba Stadium.

Situação da tabela

Com a vitória, Senegal se aproximou da vaga na Copa do Mundo de 2026. Líder do grupo B com 21 pontos, a seleção precisa de um triunfo diante da Mauritânia na última rodada ou de um tropeço do vice-líder Congo para garantir a presença no Mundial. O Sudão é o lanterna da chave, na sexta posição, com quatro pontos.

Resumo do jogo

?SUDÃO DO SUL 0 x 5 SENEGAL?

? Competição: Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo

?? Local: Juba Stadium, em Sudão do Sul

? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 10h00 (de Brasília)

Gols

  • ?Ismaila Sarr, aos 29? do 1ºT (Senegal)

  • ?Sadio Mané, aos 1? do 2ºT (Senegal)

  • ?Ismaila Sarr, aos 9? do 2ºT (Senegal)

  • ?Nicolas Jackson, aos 15? do 2ºT (Senegal)

  • ?Cherif Ndiaye, aos 30? do 2ºT (Senegal)

Como foi o jogo

O primeiro tento da goleada saiu aos 29 minutos da primeira etapa. Ndiaye cruzou na pequena área e Sarr completou para abrir o placar. No primeiro minuto do segundo tempo, Sadio Mané aproveitou o rebote do goleiro Mawith e marcou o segundo de Senegal.

Oito minutos depois, Nicolas Jackson ficou cara a cara com Mawith e tocou para Sarr finalizar e ampliar. Aos 15, foi marcado pênalti para Senegal e Jackson converteu. O quinto gol veio aos 30 da segunda etapa, com uma roubada de bola de Sabaly na área adversária, seguida por um toque para Ndiaye marcar e sacramentar a goleada.

Próximos jogos

Sudão do Sul

  • Jogo: Sudão do Sul x Togo

  • Data e horário: 13/10 (segunda-feira) | 10h (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo

  • Local: Juba Stadium, em Sudão do Sul

Senegal

  • Jogo: Senegal x Mauritânia

  • Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo

  • Local: Estádio Olímpico de Diamniadio, em Dacar, Senegal

Aubameyang marca quatro vezes, Gabão vence Gâmbia e sonha com classificação inédita à Copa

Ainda nesta sexta-feira, Gabão venceu a Gâmbia por 4 a 3 pelo grupo F das Eliminatórias, no Moi International Sports Centre. Aubameyang marcou todos os quatro gols da seleção visitante e, aos 40 da segunda etapa, acabou expulso.

O triunfo mantém Gabão na briga pela classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com 22 pontos, a seleção é a segunda colocada da chave, um ponto atrás da Costa do Marfim.

Veja outros resultados das Eliminatórias Africanas nesta sexta-feira:

Togo 0 x 1 RD Congo

Sudão 0 x 0 Mauritânia

Seicheles 0 x 7 Costa do Marfim

