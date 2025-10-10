Sem trio, Santos treina sob chuva e Vojvoda deve ter novidades para pegar o Corinthians

O Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou uma atividade física e técnica no período do manhã em atividade que contou com algumas ausências. O Peixe se prepara para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a data Fifa.

Mayke, que se recupera de uma inflamação no joelho direito, Rollheiser e Lautaro Díaz não foram a campo na parte do treino aberta à imprensa. O trio, porém, não preocupa Vojvoda e treinará normalmente na segunda atividade do dia.

Como foi o treino?

Sob chuva, o Santos começou o treino com um trabalho físico. Em seguida, o elenco se reuniu no gramado e, em duplas, os jogadores trabalharam roubada de bola, finalização e recuperação, em espaço reduzido. Depois, a comissão técnica de Vojvoda separou o elenco em dois e trabalhou aspectos de defesa e ataque, com foco em finalização.

Vojvoda deve ter novidades para o clássico

Victor Hugo, avançando no processo de transição física, deve ficar à disposição do treinador para o clássico. O meia ainda treina separado e só deve treinar junto do elenco a partir de segunda-feira, conforme apurado pela Gazeta Esportiva. Mayke também deve ficar à disposição de Vojvoda.

Desfalques do Santos

Neymar segue fora

O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O camisa 10 está realizando apenas treinos internos no CT Rei Pelé e tem intensificado sua recuperação com atividades na academia de sua casa.

Além de Neymar, o técnico Vojvoda ainda conta com mais dois desfalques confirmados para o jogo: Alexis Duarte e Tiquinho Soares.

Concentrado com a seleção do Paraguai, Alexis Duarte vem sendo baixa na delegação santista. O zagueiro defenderá o país em dois amistosos na data Fifa e, por isso, não fica à disposição contra o Timão. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Vojvoda também não conta com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e cumprirá suspensão automática.

Programação do Santos

O Santos volta a treinar na tarde desta sexta-feira. Depois disso, recebe um dia de folga, o sábado, e volta aos trabalhos na manhã de domingo, no CT Rei Pelé.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.