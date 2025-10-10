Dá para empolgar? Alicia e Milly elogiam seleção após goleada

O Brasil mostrou força ofensiva e entrosamento na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, analisaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti entrou em campo com quatro atacantes: Matheus Cunha, Estêvão, Rodrygo e Vini Jr. Todos os gols saíram dos pés dos três últimos.

Quando a seleção pega adversários mais fracos, aquilo que a gente espera é que a seleção domine. E o que a seleção hoje fez foi dominar, fazer 5x0 — fora o baile. 'Ah, mas é a Coreia, não é tudo isso'.

Bom, primeiro a Coreia tem jogadores importantes, [...] tem um time historicamente forte, é a única seleção com outras quatro grandes que disputou as últimas dez copas do mundo, então é uma seleção com algum peso, mas o que o Brasil precisava fazer era ganhar bem e foi o que fez.

Milly: Problema do Brasil é coletivo e não geracional

Acho que essa estrutura de pensamento que ele oferece, ela é perfeita. Só um conjunto forte pode fazer com que cada uma das nossas individualidades criativas se destaquem.

E acho que quando as pessoas falam que a gente não tem uma geração boa de jogadores, elas estão, na verdade, apontando para o problema do coletivo. A gente tem sim, a gente tem jogadores muito bons.

