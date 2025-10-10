Topo

Esporte

OPINIÃO

Dá para empolgar? Alicia e Milly elogiam seleção após goleada

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 19h36

O Brasil mostrou força ofensiva e entrosamento na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, analisaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti entrou em campo com quatro atacantes: Matheus Cunha, Estêvão, Rodrygo e Vini Jr. Todos os gols saíram dos pés dos três últimos.

Quando a seleção pega adversários mais fracos, aquilo que a gente espera é que a seleção domine. E o que a seleção hoje fez foi dominar, fazer 5x0 — fora o baile. 'Ah, mas é a Coreia, não é tudo isso'.

Relacionadas

Seleção de Ancelotti goleia Coreia com magia de Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

Vini vê ataque como melhor defesa e exalta suporte de Casemiro na seleção

'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Bom, primeiro a Coreia tem jogadores importantes, [...] tem um time historicamente forte, é a única seleção com outras quatro grandes que disputou as últimas dez copas do mundo, então é uma seleção com algum peso, mas o que o Brasil precisava fazer era ganhar bem e foi o que fez.
Alicia Klein

Milly: Problema do Brasil é coletivo e não geracional

Acho que essa estrutura de pensamento que ele oferece, ela é perfeita. Só um conjunto forte pode fazer com que cada uma das nossas individualidades criativas se destaquem.

E acho que quando as pessoas falam que a gente não tem uma geração boa de jogadores, elas estão, na verdade, apontando para o problema do coletivo. A gente tem sim, a gente tem jogadores muito bons.
Milly Lacombe

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Santos inaugura sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência

No Allianz Parque, Palmeiras encerra preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Jogadores da Itália usam tapa-olhos e viram 'piratas' em treinamento curioso

Júlio César projeta volta de Neymar em alta: 'Joga em qualquer seleção'

São Paulo bate a Ferroviária e garante vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20

UFC Rio: No embalo da torcida, Do Bronx e Gamrot protagonizam encarada tensa

Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

Alemanha goleia Luxemburgo e assume a ponta do grupo A das Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

Mbappé marca, França vence e pode se garantir na Copa na segunda-feira