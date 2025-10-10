'Se está difícil lugar para o Raphinha, imagina para o Neymar', diz Trajano

A goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul mostra que Neymar não terá vida fácil para voltar a ser titular da seleção brasileira, afirma José Trajano no Posse de Bola, do Canal UOL.

Trajano destaca que o entrosamento demonstrado pelo trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr. deixa até Raphinha, um dos destaques do Barcelona, em busca de posição na equipe. O comentarista também elogiou a atuação do polivalente Matheus Cunha na linha de frente.

Se está difícil lugar para o Raphinha, você imagina para o Neymar. Se está difícil para o Raphinha, que vem jogando e bem, você imagina para o Neymar, que não está jogando, está sempre dodói e quando entra não joga -- não é aquele Neymar dos velhos tempos. O que me agradou muito é porque o Brasil jogou com dois volantes e quatro atacantes, mas desses quatro atacantes o Matheus Cunha compõe o meio de campo. Ele consegue ser meio de campo e consegue ser atacante.

José Trajano

O comentarista também ressaltou a liberdade com a qual os jogadores brasileiros se movimentaram e trocaram posições em campo.

Eu acho que a virtude desse jogo, apesar da fragilidade dos coreanos, foi a possibilidade de eles se movimentarem muito. O Vinícius entrando no meio, o Rodrygo da direita para a esquerda. O único que ficou mais preso um pouco foi o Estêvão, que fez dois gols.

José Trajano

Assista ao vídeo:

O time sul-coreano me decepcionou muito, porque eu esperava um teste um pouquinho melhor. E foi muito fácil, muito fácil. O Chile, o horroroso o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas, ofereceu mais resistência contra o Brasil no Maracanã: mais organizado defensivamente e resistindo por mais tempo. Muito fraco o time [da Coreia do Sul], coletivamente ingênuo -- um time ingênuo.

Mauro Cezar Pereira

O Juca que gosta tanto, ele é o Lamine Yamal da seleção brasileira, certo? O jeito de jogar. O ponta que faz gol ganha muitos pontos, sem trocadilho, porque muitas vezes o cara que joga do lado do campo ele só faz as jogadas individuais, sofre faltas, dá assistências, mas o Estêvão tem feito gols e isso tem um peso grande.

Arnaldo Ribeiro

O Gerson nunca terminou um contrato na vida, gente. Nunca conseguiu terminar um contrato. É impressionante, realmente, como a gestão de carreira desse rapaz o prejudica demais.

Mauro Cezar Pereira

