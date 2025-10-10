Topo

Saque viagem? Time de vôlei de Joinville inova com treino especial no aeroporto

10/10/2025 20h45

O elenco do Joinville Vôlei trocou a quadra pelo Aeroporto de Joinville durante a preparação para a volta à Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026. Em ação especial da administradora do terminal, que patrocina o time, os jogadores realizaram um treino simbólico no saguão de desembarque na última quarta-feira, o que chamou a atenção de passageiros, funcionários e visitantes que passavam pelo local.

O objetivo da sessão de treino inusitada foi aproximar o time da comunidade da cidade catarinense. Técnico do Joinville Vôlei, Rubinho afirmou que experiências como essa também são importantes para os atletas.

"É uma ação muito bacana porque aproxima a gente do público, das pessoas que estão passando por aqui, chegando de viagem ou indo viajar. Fazem parte do nosso público, assim como o staff do aeroporto. É importante estarmos aqui para haver essa troca, esse contato. Essas experiências são muito interessantes também para os nossos jogadores. Sou fã dessas atividades que aproximam a equipe do público", disse o treinador.

Com rede improvisada e bate-bola com passageiros e funcionários do aeroporto, o central Robert acredita que a ação foi importante para dar visibilidade para o time em Joinville.

"Geralmente, é o público que vai ao ginásio assistir aos nossos jogos, e hoje nós retribuímos vindo até eles em um espaço pouco comum para a prática do vôlei. Fizemos uma adaptação do treino para mostrar ao público um pouco da nossa rotina e, no final, deu tudo certo", afirmou o jogador.

O Joinville estreia na Superliga de Vôlei contra o Sesi-Bauru, no próximo dia 23, às 18h30, fora de casa.

