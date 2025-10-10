São Paulo segue preparação para duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira, no SuperCT, o São Paulo deu sequência à preparação para o duelo contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem os convocados, Crespo repetiu o treino da última quinta, com o elenco dividido em três grupos.

A atividade começou com exercícios de coordenação, mobilidade e core, com a preparação física do clube. Em seguida, o técnico Hernán Crespo dividiu o elenco em três equipes, com oito jogadores em cada, para duelos de enfrentamento em campo reduzido. Enquanto dois times se enfrentavam, o outro realizava um trabalho físico.

Preparativos para o duelo com o Grêmio!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/oQEk5tnrZj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 10, 2025

Convocados desfalcam a atividade e DM

No treino desta sexta-feira, Crespo não pode contar com três jogadores convocados para defender suas seleções nesta data-Fifa. O zagueiro Ferraresi (Venezuela), o volante Bobadilla (Paraguai) e o atacante Gonzalo Tapia (Chile) não participaram das atividades.

Além disso, o departamento médico do São Paulo segue cheio. Os casos mais graves são os de Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

Outros atletas que seguem em recuperação, mas com contusões menos graves, são o zagueiro Rafael Tolói (lesão na região posterior da coxa esquerda) e o volante Luan (lesão no músculo adutor da perna direita).

Por fim, o volante Pablo Maia também vai desfalcar o Tricolor diante do Grêmio por conta do acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o atacante Emiliano Rigoni, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, vai estar à disposição.

Próximo jogo do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela