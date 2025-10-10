São Paulo bate a Ferroviária e garante vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20
O São Paulo venceu a Ferroviária, nesta sexta-feira, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20, no CFA Laudo Natel, em Cotia. O Tricolor Paulista venceu por 2 a 0, com gols de Gustavo Santana e Paulinho.
Com o resultado, o São Paulo garantiu vaga na semifinal da competição, após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo. Agora, o Tricolor Paulista espera a definição dos próximos classificados para conhecer seu adversário na próxima fase.
Agora, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando recebe o Operário de Caarapó, pela primeira rodada da Copa do Brasil sub-20, no CFA Laudo Natel.
Os gols do São Paulo
O São Paulo abriu o placar logo aos quatro minutos. Pedro Ferreira achou Paulinho, que avançou pela direita e tocou para Gustavo Santana. O camisa 11 driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio. Aos 34, Maik recebeu na direita e cruzou na medida para Paulinho, que testou firme para o fundo da rede.