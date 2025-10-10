São Paulo sofre contra rivais do G6, mas se dá bem contra o Z4

O São Paulo teve um início ruim de Campeonato Brasileiro, mas se recuperou após a chegada do técnico Hernán Crespo. O Tricolor, entretanto, passa por um momento de instabilidade neste momento e caiu para a oitava colocação da tabela, ficando com 38 pontos.

Destrinchando a campanha do São Paulo, é possível notar dois pontos opostos. O Tricolor tem sofrido e enfrentado dificuldades contra os adversários que integram o G6 do Brasileirão. Por outro lado, tem se dado bem em jogos contra rivais que estão na zona de rebaixamento.

Números nada animadores contra o G6

O São Paulo está entre os piores times da Série A em termos de aproveitamento contra o G6 do Brasileirão. O Tricolor disputou, até o momento, nove partidas contra os seis primeiros colocados neste momento: Flamengo, Cruzeiro (2x), Palmeiras (2x), Mirassol, Botafogo (2x) e Bahia.

O Tricolor somou apenas uma vitória nestes nove confrontos contra o G6, amargando seis derrotas e dois empates, o que totaliza um aproveitamento de apenas 18,5%. Foram sete gols marcados e 13 sofridos. Segundo o Sofascore, apenas Sport, Fortaleza e Juventude registram números piores que os do São Paulo.

A única vitória do São Paulo contra equipes do G6 veio contra o Botafogo por 1 a 0, no Morumbis, no returno do Brasileirão. Já os empates vieram contra Cruzeiro (1 a 1, em casa, no primeiro turno) e também contra o Botafogo, desta vez em 2 a 2, no Nilton Santos.

As derrotas, por sua vez, foram registradas contra Palmeiras (1 a 0 em Barueri e 3 a 2 no Morumbis), Cruzeiro (1 a 0 no Mineirão), Flamengo (2 a 0 no Maracanã), Mirassol (2 a 0 em casa) e Bahia (2 a 1 na Fonte Nova).

Para efeito de comparação, os outros sete times que estão acima do São Paulo na tabela de classificação possuem números melhores contra rivais do G6. O Fluminense, por exemplo, que está em sétimo lugar na Série A, tem 22,2% de aproveitamento.

Estatísticas contra o Z4 são positivas

Se os números contra o G6 deixam a desejar, as estatísticas contra rivais do Z4 são mais positivas. O São Paulo enfrentou Juventude, Sport (2x), Vitória e Fortaleza (2x) em seis oportunidades na atual edição do Brasileiro.

No recorte, o Tricolor somou três vitórias e três empates, totalizando 66,7% de aproveitamento, com sete bolas na rede e apenas dois sofridos. Conforme revelado pelo Sofascore, a equipe são-paulina tem o sétimo melhor aproveitamento contra clubes do Z4.

O São Paulo empatou duas vezes com o Sport (0 a 0 em casa e 2 a 2 fora) e uma com o Fortaleza (0 a 0 no Morumbis). Já as vitórias foram sobre o Leão do Pici (2 a 0 no Castelão), Juventude (1 a 0 no Alfredo Jaconi) e Vitória (2 a 0 no em casa).

Nesta reta final de Brasileirão, o São Paulo ainda encara dois rivais do Z4 (enfrenta o Juventude e pega o Vitória na última rodada) e faz mais três embates contra Flamengo, Bahia e Mirassol, integrantes do atual G6.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.

São Paulo: oitavo colocado, com 38 pontos (10 vitórias, oito empates e nove derrotas.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS