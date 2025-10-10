Topo

Santos volta a vencer o EC São Bernardo e confirma vaga na semifinal do Paulista sub-20

10/10/2025 17h27

O Santos confirmou, nesta sexta-feira, sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20 ao voltar a vencer o EC São Bernardo, por 3 a 0, no jogo de volta das quartas de final. Enzo Boer, Rodrigo e Felipe Laurindo anotaram os gols dos Meninos da Vila, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Na ida, o Peixe abriu larga vantagem, vencendo a partida por 4 a 1, com gols de Enzo Boer, JP Chermont, Ananias e Pedro Assis.

? Resumo do jogo

Enzo Boer, assim como no jogo de ida, abriu o placar do jogo em contra-ataque. Antes do intervalo, o Peixe ampliou, com Rodrigo. A equipe visitante aproveitou um erro na saída de boal do São Bernardo, Rodrigo saiu na cara do gol e fez o segundo.

O São Bernardo ficou com um a menos a partir dos 16 minutos da etapa final, quando Vitorino foi expulso. O Santos aproveitou e marcou o terceiro, aos 16, com Felipe Laurindo . Ele aproveitou o cruzamento na área e apareceu livre fechar o placar.

?? EC SÃO BERNARDO 0 x 3 SANTOS ??

? Competição: Quartas de final do Paulista sub-20 (Volta)

?? Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15 horas (de Brasília)

Gols

? Enzo Boer, aos 23? do 1ºT (Santos)

? JP Chermont, aos 47? do 1ºT (Santos)

? Felipe Laurindo, aos 16? do 2ºT (Santos)

E agora?

Agora, o Peixe aguarda seu rival da semifinal. Já estão classificados Guarani São Paulo. O Palmeiras ainda entra em campo no domingo para definir a vaga contra o Botafogo-SP. Na ida, o Verdão venceu o time de Ribeirão Preto por 1 a 0.

