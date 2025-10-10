Topo

Santos inaugura sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência

10/10/2025 19h37

Nesta sexta-feira (10), o Santos inaugurou a sala de acolhimento, um espaço criado para oferecer apoio e escuta a mulheres em situações de assédio, racismo ou outras formas de violência. O local está instalado no segundo andar da Vila Belmiro e, inicialmente, atenderá apenas colaboradoras do clube. A expectativa é que, em breve, o serviço também seja disponibilizado às torcedoras em dias de jogos.

A data da inauguração foi escolhida por marcar o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher e o Dia Mundial da Saúde Mental. O projeto integra o "Pacto Ninguém Se Cala", parceria do Santos com o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho, voltada ao combate à violência de gênero e à promoção de ambientes mais seguros.

"Estamos indo ao encontro da questão humana, um local para a conversa, para o diálogo, para o desabafo. É dever de um Clube com a grandeza do Santos FC. Todas aquelas que estiverem necessitando de um apoio, de uma atenção, estamos sempre de portas abertas", destacou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Representantes do Comitê de Gestão, do Grupo Mulheres do Brasil e a promotora de Justiça Fabíola Sucasas participaram da cerimônia. A criação do espaço faz parte das ações da Comissão das Mulheres do Santos, instituída em março de 2025, que busca ampliar a presença feminina e incentivar a igualdade em todas as áreas da instituição.

"Ter representantes de todos os setores reflete o compromisso da inclusão e respeito as mulheres. A Sala de Acolhimento é mais um importante passo para esse fortalecimento e assim ser referência no país", afirmou Márcia Fernandes, coordenadora contábil do Santos.

