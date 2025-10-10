Musetti destaca volta de Rodrygo à seleção: 'Melhor em campo'

Rodrygo foi o melhor em campo na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, avalia Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

O colunista destaca a parceria de Rodrygo com Vini Jr., companheiros de Real Madrid, e elogia a atuação da dupla de volantes, Casemiro e Bruno Guimarães.

Muito legal assistir o Brasil. Para mim, o Rodrygo foi o melhor em campo. Essa dupla, que a gente não tem visto muito no Real Madrid e que a gente via muito com o Ancelotti, voltou a funcionar na seleção -- Rodrygo e Vini trocaram de movimentação o tempo inteiro. E é legal porque o Brasil não teve apenas dois volantes que defenderam e quatro atacantes que atacaram. Casemiro e Bruno Guimarães deram assistências, participaram do jogo o tempo inteiro.

Lucas Musetti

O Brasil sufocou a Coreia. Acho que é nem o céu, nem o inferno. É um adversário fraco, a gente não pode se empolgar tanto, beleza. Mas o Brasil enfrentou vários adversários fracos recentemente e não jogou tão bem. Não é só pelo resultado, é pelo desempenho. Então acho que existe um avanço com o Ancelotti e um caminho que dá para entrosar todos esses jogadores.

Lucas Musetti

O colunista Paulo Vinícius Coelho pondera que a Coreia do Sul não serve de parâmetro para a Copa, mas vê a atuação como sinal de esperança. Segundo PVC, o Brasil ainda busca se credenciar como candidato ao título mundial.

Eu vou ponderar. É claro que a Coreia não é o parâmetro, mas também tem um aspecto que eu acho importante da gente entender, que o futebol mundial, nas seleções, ele tem níveis de força diferentes. Não significa que a Coreia seja um candidato a ser campeã mundial. A Coreia não é. E o Brasil tenta se credenciar a ser. Eu não acho que o jogo de hoje dá credencial de que o Brasil será candidato ao título. O jogo de hoje é o jogo da esperança.

Paulo Vinícius Coelho

Lucas Musetti

