Topo

Esporte

OPINIÃO

Musetti destaca volta de Rodrygo à seleção: 'Melhor em campo'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 17h08

Rodrygo foi o melhor em campo na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, avalia Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

O colunista destaca a parceria de Rodrygo com Vini Jr., companheiros de Real Madrid, e elogia a atuação da dupla de volantes, Casemiro e Bruno Guimarães.

Muito legal assistir o Brasil. Para mim, o Rodrygo foi o melhor em campo. Essa dupla, que a gente não tem visto muito no Real Madrid e que a gente via muito com o Ancelotti, voltou a funcionar na seleção -- Rodrygo e Vini trocaram de movimentação o tempo inteiro. E é legal porque o Brasil não teve apenas dois volantes que defenderam e quatro atacantes que atacaram. Casemiro e Bruno Guimarães deram assistências, participaram do jogo o tempo inteiro.
Lucas Musetti

O Brasil sufocou a Coreia. Acho que é nem o céu, nem o inferno. É um adversário fraco, a gente não pode se empolgar tanto, beleza. Mas o Brasil enfrentou vários adversários fracos recentemente e não jogou tão bem. Não é só pelo resultado, é pelo desempenho. Então acho que existe um avanço com o Ancelotti e um caminho que dá para entrosar todos esses jogadores.
Lucas Musetti

O colunista Paulo Vinícius Coelho pondera que a Coreia do Sul não serve de parâmetro para a Copa, mas vê a atuação como sinal de esperança. Segundo PVC, o Brasil ainda busca se credenciar como candidato ao título mundial.

Eu vou ponderar. É claro que a Coreia não é o parâmetro, mas também tem um aspecto que eu acho importante da gente entender, que o futebol mundial, nas seleções, ele tem níveis de força diferentes. Não significa que a Coreia seja um candidato a ser campeã mundial. A Coreia não é. E o Brasil tenta se credenciar a ser. Eu não acho que o jogo de hoje dá credencial de que o Brasil será candidato ao título. O jogo de hoje é o jogo da esperança.
Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras precisa vencer Juventude mesmo com desfalques, diz Musetti

Esse jogo para o Palmeiras é fundamental ter essa gordura antes de enfrentar o próprio Flamengo. A gente fala muito aqui no De Primeira, o PVC é entusiasta dos pontos perdidos, do aproveitamento, e o Palmeiras não pode perder pontos contra o Juventude. Não apenas pela posição do Juventude, mas pelo que o Juventude tem feito. O Palmeiras terá problemas, mas é um time ainda superior ao Juventude.
Lucas Musetti

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos clubes:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Horários dos programas:

Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

São Paulo bate a Ferroviária e garante vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20

UFC Rio: No embalo da torcida, Do Bronx e Gamrot protagonizam encarada tensa

Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

Alemanha goleia Luxemburgo e assume a ponta do grupo A das Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

Mbappé marca, França vence e pode se garantir na Copa na segunda-feira

Euroliga de basquete determina novas condições para aprovar parceria com a NBA

Desfalque do São Paulo, Calleri avança no processo de recuperação e vai iniciar transição física

Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Onde vai passar Brasil x Itália ao vivo? Veja onde assistir jogo de lendas